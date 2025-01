¿Por qué James Rodríguez no pateó penal de León ante Atlas? Esta sería la curiosa razón

Como estaba previsto, el esperado debut de James Rodríguez en la Liga MX, que ocurrió en la noche del sábado 18 de enero, generó toda clase de reacciones en las redes sociales.

El futbolista colombiano fue pieza clave en lavictoria 1-2 del Club León sobre el Atlas, en un partido que se definió en los últimos minutos y en el que el mediocampista aportó para que los visitantes se fueran con los tres puntos del estadio Jalisco.

Publicidad

Su ingreso al campo de juego, al minuto 63 y justo después del gol local, marcó un punto de inflexión en el rendimiento de su equipo, pues se destacó no solo por su habilidad para generar juego, sino por provocar el penal que permitió el empate transitorio.

Fue a los 78’ de juego cuando Rodríguez recibió un pase al vacío por el sector izquierdo, controló el balón con precisión y, cuando parecía eludir a su compañero en Selección Colombia, el arquero Camilo Vargas , este lo derribó en el área, para el cobro que cambió la historia del juego.

James Rodríguez con León de México. Foto: captura de pantalla video.

Un penal inesperado y una decisión que generó dudas

Sin embargo, pese a haber sido el protagonista de la jugada que derivó en el penal, el ex Real Madrid, Báyer Munich y recientemente Rayo Vallecano no fue quien ejecutó el disparo desde los once pasos. Una situación que llamó poderosamente la atención de quienes seguían el encuentro.

Publicidad

El encargado de ejecutar el cobro fue el defensor central Adonis Frías, quien cruzó su remate para vencer a Vargas y establecer el empate parcial en el compromiso, que terminó ganando la visita con el gol a los 90+5’ del delantero venezolano Jhonder Cádiz.

Esta decisión sin duda generó sorpresa entre los aficionados del equipo esmeraldero y los comentaristas deportivos, quienes esperaban que el colombiano asumiera la responsabilidad de marcar su primer gol en el fútbol mexicano, en lo que hubiera sido un debut perfecto.

James Rodríguez a la cancha. Foto: cuenta X @clubleonfc.

Frente a esto Ernesto Marcucci, asistente técnico del Club León, explicó que desconocía las razones exactas por las que Rodríguez no cobró el penal. No obstante, sugirió que podría haber influido el hecho de que Vargas y James se conocen bien por su experiencia compartida en la ‘Tricolor’.

Publicidad

La verdad es que no sé. Cuando se arrimó, le pregunté si lo quería patear y dijo no. Yo intuyo, no hablé con él, que puede ser también por el conocimiento del arquero rival hacia él. Se enviaron el saludo al principio del partido, su conocimiento, compartir selección. Creo que a lo mejor eso dijo

¿Por qué James no tiró el penal ante Atlas? ¿Fue por Camilo Vargas?🤔



Ernesto Marcucci, DT auxiliar de León, comparte sus impresiones sobre el debut del colombiano en el Estadio Jalisco.



📹: @Ely_rm17 pic.twitter.com/rgqfKAdB8r — MedioTiempo (@mediotiempo) January 19, 2025

A su vez, el segundo al mando en el cuerpo técnico liderado por el argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo, expresó que el gesto de ceder el cobro podría interpretarse como una muestra de solidaridad hacia su compañero de equipo.

Publicidad

“También sus compañeros tuvieron un gesto con él de darle la cinta de capitán cuando ingresó. Es parte también de la alegría que tenemos porque hemos encontrado no solo un buen equipo, sino un gran grupo humano”, agregó Marcucci.

En este orden de ideas, el asistente técnico Marcucci, expresó su satisfacción con el debut del mediocampista, al sacar pecho por su talento y la influencia que tuvo en el desarrollo del juego.

Publicidad

“Demostró la jerarquía que tiene, las características individuales y lo que genera en el entorno. Estamos orgullosos y agradecidos de haber compartido este momento histórico para la ciudad”, afirmó el timonel, que agregó que, aunque James había estado entrenando con normalidad, llegaba con poco ritmo.

El partido entre el Club León y el Atlas no solo significó una victoria importante para los dirigidos por Berizzo, quien estuvo ausente debido a una sanción, sino también un inicio prometedor para James Rodríguez en el fútbol mexicano.