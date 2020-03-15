Blu Radio Atlas
Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre: tiene que ver con cometa 3I/Atlas
Entre las predicciones que se le adjudican figuran la tragedia de Chernóbil en 1986, la muerte de la princesa Diana y otros eventos que, según sus creyentes, se habrían cumplido.
James Rodríguez revela razón por la que no cobró penal ante Atlas, ¿fue por Camilo Vargas?
James Rodríguez tuvo buena calificación en su debut con el Club León de México. El volante colombiano habló de la decisión de no cobrar el penal del que le cometió Camilo Vargas.
¿Por qué James Rodríguez no pateó penal de León ante Atlas? Esta sería la curiosa razón
James Rodríguez fue pieza clave en la victoria del Club León sobre el Atlas. La duda de los aficionados y periodistas está en por qué no pateó el penal ante Camilo Vargas.
James Rodríguez, protagonista en su debut con el León: Camilo Vargas le cometió este penal
James Rodríguez influyó en el resultado del partido entre el equipo esmeraldero y el Atlas de Guadalajara. El arquero de la Selección Colombia lo derribó en el área y así quedó en video la jugada.
James Rodríguez debuta con el León de México: hinchas se ilusionan con el '10' tricolor
El volante cucuteño James Rodríguez inició en la banca en su primera presentación con el club León de México, pero el minuto 63 entró cuando su equipo caía por la mínima diferencia.
James Rodríguez y locura en México por debut: sería ante referente de Selección Colombia
Dos piezas clave en la Selección Colombia se enfrentarían en l a Liga MX en lo que sería de debut del volante cucuteño James Rodríguez con el Club León. Esto se sabe.
El colombiano Juan Manuel Zapata anotó un golazo con Atlas: conozca quién es
El mediocentro Juan Manuel Zapata llegó al Atlas de México luego de su paso por Envigado. El colombiano se ha convertido en un gran jugador del equipo rojinegro en los últimos partidos.
A Camilo Vargas tocaba hacerle un gol así porque achica muy bien: Nicolás Benedetti
Benedetti le dio el gol de la victoria a su equipo en una nueva fecha de la Liga MX.
Camilo Vargas, el jugador más valioso de la Liga MX
Camilo Vargas, exportero de Santa Fe, logra esta distinción por segundo semestre consecutivo. Además, integra el equipo ideal de la liga de ese país.
Camilo Vargas, ídolo de Santa Fe, bicampeón en México con un ex-técnico de Millonarios
El también colombiano Julián Quiñones fue el máximo anotador del Atlas en el Clausura-2022, con ocho goles.