¿Moción de censura a mindefensa?
Verónica Alcocer
Selección Colombia
Trump - Maduro

Atlas

Atlas

  Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre
    Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre
    Foto; NatGeo
    Sociedad

    Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre: tiene que ver con cometa 3I/Atlas

    Entre las predicciones que se le adjudican figuran la tragedia de Chernóbil en 1986, la muerte de la princesa Diana y otros eventos que, según sus creyentes, se habrían cumplido.

  James Rodríguez con León.
    James Rodríguez con León.
    Foto: Instagram @jamesrodriguez10.
    Fútbol

    James Rodríguez revela razón por la que no cobró penal ante Atlas, ¿fue por Camilo Vargas?

    James Rodríguez tuvo buena calificación en su debut con el Club León de México. El volante colombiano habló de la decisión de no cobrar el penal del que le cometió Camilo Vargas.

  • James Rodríguez.JPG
    James Rodríguez debutó con León.
    Foto: cuenta X @LuchoTricolorOf.
    Fútbol

    ¿Por qué James Rodríguez no pateó penal de León ante Atlas? Esta sería la curiosa razón

    James Rodríguez fue pieza clave en la victoria del Club León sobre el Atlas. La duda de los aficionados y periodistas está en por qué no pateó el penal ante Camilo Vargas.

  Penal a James Rodríguez.
    Penal a James Rodríguez.
    Foto: cuenta x @clubleonfc.
    Fútbol

    James Rodríguez, protagonista en su debut con el León: Camilo Vargas le cometió este penal

    James Rodríguez influyó en el resultado del partido entre el equipo esmeraldero y el Atlas de Guadalajara. El arquero de la Selección Colombia lo derribó en el área y así quedó en video la jugada.

  James Rodríguez a la cancha.
    James Rodríguez a la cancha.
    Foto: cuenta X @clubleonfc.
    Fútbol

    James Rodríguez debuta con el León de México: hinchas se ilusionan con el '10' tricolor

    El volante cucuteño James Rodríguez inició en la banca en su primera presentación con el club León de México, pero el minuto 63 entró cuando su equipo caía por la mínima diferencia.

  James Rodríguez.
    James Rodríguez.
    Foto: Instagram @clubleon_oficial.
    Fútbol

    James Rodríguez y locura en México por debut: sería ante referente de Selección Colombia

    Dos piezas clave en la Selección Colombia se enfrentarían en l a Liga MX en lo que sería de debut del volante cucuteño James Rodríguez con el Club León. Esto se sabe.

  Juan Manuel Zapata - Atlas
    Juan Manuel Zapata - Atlas //
    Foto: X @AtlasFC
    Fútbol

    El colombiano Juan Manuel Zapata anotó un golazo con Atlas: conozca quién es

    El mediocentro Juan Manuel Zapata llegó al Atlas de México luego de su paso por Envigado. El colombiano se ha convertido en un gran jugador del equipo rojinegro en los últimos partidos.

  Nicolas Benedetti
    Nicolas Benedetti //
    Foto: Instagram @nicolasbenedetti10
    Fútbol

    A Camilo Vargas tocaba hacerle un gol así porque achica muy bien: Nicolás Benedetti

    Benedetti le dio el gol de la victoria a su equipo en una nueva fecha de la Liga MX.

  Camilo Vargas
    Camilo Vargas //
    Foto: Instagram @kmilov12
    Fútbol

    Camilo Vargas, el jugador más valioso de la Liga MX

    Camilo Vargas, exportero de Santa Fe, logra esta distinción por segundo semestre consecutivo. Además, integra el equipo ideal de la liga de ese país.

  • Camilo Vargas.PNG
    Camilo Vargas, arquero colombiano
    Foto: AFP
    Fútbol

    Camilo Vargas, ídolo de Santa Fe, bicampeón en México con un ex-técnico de Millonarios

    El también colombiano Julián Quiñones fue el máximo anotador del Atlas en el Clausura-2022, con ocho goles.

