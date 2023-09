El colombiano Juan Manuel Zapata anotó un golazo con Atlas: conozca quién es

Colombia se ha convertido en una nación pionera de grandes jugadores que cada día abarcan más el mercado internacional, como ha sido el caso de México, país que todos los días tiene a un colombiano diferente como protagonista. El último es Juan Manuel Zapata, quien llegó al Atlas tras su paso por Envigado y poco a poco se ha convertido en figura del equipo rojinegro.

Y es que este domingo, 17 de septiembre, Juan Manuel Zapata anotó un golazo con Atlas ante Tigres por el torneo mexicano, que dejó como ganador al equipo rojinegro. Hecho que, según dijo el jugador en Blog Deportivo, lo tiene muy feliz y motivado de cara a esos retos personales que tiene como profesional.

"Ya pasó y ya estamos pensando en el próximo compromiso. Al principio de la falta vi la distancia y les pedí la pelota por si me dejaban cobrar, al comienzo me dijeron que no, pero los logré convencer y gracias a Dios la pelota pudo terminar en gol", dijo.

Asimismo, manifestó que por hoy el fútbol de México es superior al de Colombia, no solo en competitividad, sino incluso en infraestructura. Pero, según él, ha sido un proceso fácil de adaptación gracias a Camilo Vargas, quien le ha explicado de mejor forma cómo manejar la presión de una liga en el extranjero.

"La verdad yo hablo mucho con él. Es algo que sueño y se lo manifesté, que es ir a la selección. Ante de irse le pregunté cómo era el tema de los viajes, la concentración, los compañeros, los entrenamientos, todo... Cami es un hombre con experiencia y me contaba todas las experiencias que ha tenido, y la verdad me dice que hay que seguir trabajando que mientras uno haga las cosas bien va a llegar el llamado", añadió.

Este fue el golazo de Juan Manuel Zapata: