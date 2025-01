James Rodríguez revela razón por la que no cobró penal ante Atlas, ¿fue por Camilo Vargas?

El debut de James Rodríguez con el Club León en la Liga MX no pasó desapercibido. El mediocampista colombiano tuvo una destacada actuación en el empate 1-1 contra Atlas, ingresando en el minuto 63 y cambió la dinámica del partido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su decisión de no ejecutar el penal que él mismo había provocado, generando preguntas sobre su elección.

El debut de James Rodríguez y el penal decisivo

El ingreso de James en el minuto 63, justo después del gol del local Daniel Aguirre, marcó un cambio en el rendimiento de León. Su habilidad para generar juego y buscar espacios culminó en el minuto 78, cuando recibió un pase al vacío, controló con precisión y fue derribado en el área por el arquero rival, Camilo Vargas, su compañero en la Selección Colombia.

A pesar de haber sido protagonista de la acción que le dio a León la oportunidad de empatar, James optó por no ejecutar el cobro. En su lugar, Adonis Frías asumió la responsabilidad y marcó el gol que selló el 1-1 transitorio.

¿Influyó Camilo Vargas?

Ernesto Marcucci, asistente técnico del Club León, admitió que desconocía las razones exactas por las cuales James no tomó el penal. Sin embargo, sugirió que el conocimiento mutuo entre James y Vargas, forjado durante sus años en la Selección Colombia, podría haber influido en la decisión

“La verdad es que no sé. Cuando se arrimó, le pregunté si lo quería patear y dijo no. Intuyo, no hablé con él, que puede ser por el conocimiento que tienen entre ellos, al compartir selección. A lo mejor eso influyó”, comentó Marcucci tras el partido.

James Rodríguez a la cancha. Foto: cuenta X @clubleonfc.

La versión de James Rodríguez

Después del encuentro, James aclaró su decisión en una entrevista. “¿Por qué no tiré el penal? No, él (Adonis Frías) ya me había dicho que quería tirar. Creo que falta mucho todavía. Lo más importante es el equipo y había que ganar hoy”, explicó el volante cucuteño, priorizando el beneficio del grupo sobre su lucimiento personal.

El colombiano también expresó su felicidad por el debut y el recibimiento que ha tenido en el club mexicano. “Feliz por el debut. Desde el primer minuto me han recibido bien y estoy contento. Sabemos que la liga es larga y hay que seguir por el mismo camino”, señaló.

James Rodríguez revela la razón por la que no tiró el penalti que provocó en su debut con León en la Liga MX 😮🔥⚽



📹@VignauGerardo#SabadoFutbolero pic.twitter.com/vzrMf3lvE1 — Redes TUDN (@redes_TUDN) January 19, 2025

Un inicio prometedor en México

James Rodríguez arrancó su etapa en la Liga MX apenas unos días después de ser presentado como refuerzo del Club León. En su primera aparición, lució la capitanía otorgada por su compatriota Stiven Barreiro y demostró que puede ser un jugador clave para el equipo esmeralda.

Aunque su decisión de no ejecutar el penal generó curiosidad, su compromiso con el equipo y su impacto en el campo han dejado una buena impresión en la afición y el cuerpo técnico, quienes confían en que su aporte será determinante a lo largo de la temporada.