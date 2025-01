James Rodríguez debuta con el León de México: hinchas se ilusionan con el '10' tricolor

El momento esperado por todos los hinchas del León de México llegó este sábado 18 de enero, en el juego de visitante ante Atlas de Guadalajara, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025: el debut del volante James Rodríguez.

El mediocampista cucuteño ingresó al minuto 63 del juego que su equipo perdía 1-0 ante los rojinegros, tras el tanto anotado por Eduardo Aguirre (62'), que cayó como un baldado de agua fría para el equipo de Guanajuato.

El creativo, apenas pisó el campo, en reemplazo del argentino Emiliano Rigoni, recibió la banda de capitán del defensor Stiven Barreiro y se convirtió en el capitán de su equipo, apenas en su estreno.

El día que James debutó en México

En la víspera, la gran expectativa entre los periodistas que cubrían el encuentro era conocer si el mediocampista cucuteño James Rodríguez tendría minutos, tras la decisión delentrenador Eduardo Berizzo de que fuera al banco. Y es que la contratación del '10' generó sin duda un revuelo en la afición del equipo 'esmeraldero'.

"No es normal 11 equipos en 10 años. Fue al Everton, no se afianzó, fue a Catar no se afianzó...", indicó uno de los periodistas que hacía parte de la transmisión oficial. "Pero el tipo se pone la 10 de la selección y brilla", complementó su compañero, en los comentarios durante el partido.

Desde suelo 'manito' llamó la atención la gran cantidad de televidentes que desde Colombia siguieron la señal del juego que tuvo como epicentro el estadio Jalisco de Guadalajara, y en un juego en el que estuvo, en el dueño de casa, el arquero bogotano Camilo Vargas.

Tras un primero tiempo sin emociones, la espera se hizo larga para quienes esperaban el pronto ingreso del jugador, que hace parte del proceso de la 'Tricolor'. Incluso, James emocionó a sus seguidores al levantarse a calentar, lo que hizo pensar que estaría pronto en el campo.