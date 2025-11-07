Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre: tiene que ver con cometa 3I/Atlas

Las profecías de Baba Vanga, la mística y herbolaria búlgara que ganó fama mundial por sus predicciones, vuelven a ser tendencia en redes sociales tras la cercanía del cometa interestelar 3I/Atlas, un cuerpo celeste que alcanzará su punto más próximo a la Tierra el 19 de diciembre.

Baba Vanga, nacida en 1911 y fallecida en 1996, fue conocida por su ceguera y por los numerosos seguidores que atribuían a sus palabras un carácter profético. Entre las predicciones que se le adjudican figuran la tragedia de Chernóbil en 1986, la muerte de la princesa Diana y otros eventos que, según sus creyentes, se habrían cumplido con precisión.

Este 2025, algunos de sus seguidores afirman que la vidente ya habría acertado una de sus visiones tras los terremotos del 28 de marzo en Myanmar (Birmania) y Tailandia, eventos que, según relatan quienes conocieron sus mensajes, estarían mencionados en sus antiguas profecías.



El paso del cometa 3I/ATLAS

El protagonista de las miradas astronómicas y esotéricas es el cometa 3I/Atlas, un visitante interestelar procedente de fuera del Sistema Solar. Los astrónomos estiman que su núcleo tiene entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y viaja a una velocidad de 68 kilómetros por segundo.

De acuerdo con datos de la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA), el cometa no representa peligro alguno: su máxima aproximación a la Tierra será de unos 270 millones de kilómetros, una distancia considerada completamente segura. Alcanzará su perihelio, o punto más cercano al Sol, cuando se sitúe a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella, cerca de la órbita de Marte.



Cometa 3i_Atlas. NASA.

Durante ese trayecto, el 3I/Atlas mostrará su mayor brillo y actividad, siendo visible con telescopios profesionales, lo que convierte su paso en un evento astronómico excepcional para el estudio del origen del Universo.

El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, sostiene una hipótesis que ha generado controversia: el cometa podría no ser un simple objeto rocoso, sino un fragmento o incluso una nave construida con tecnología no humana. Loeb asegura que, tras su paso por el Sol, el 3I/Atlas ha mostrado un brillo inusual y anomalías en su comportamiento, lo que lo diferencia de otros cometas conocidos.



La conexión con Baba Vanga

Precisamente, una de las profecías atribuidas a Baba Vanga para 2025 mencionaba que “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”. Sus seguidores relacionan esa frase con el resplandor del 3I/ATLAS y la posibilidad de un “primer contacto con vida extraterrestre”, otro de los anuncios que se le atribuyen para este año.