En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre: tiene que ver con cometa 3I/Atlas

Profecía de Baba Vanga se cumpliría el 19 de diciembre: tiene que ver con cometa 3I/Atlas

Entre las predicciones que se le adjudican figuran la tragedia de Chernóbil en 1986, la muerte de la princesa Diana y otros eventos que, según sus creyentes, se habrían cumplido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad