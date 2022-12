Programa completo Blog Deportivo 11 de mayo de 2015

Pékerman entregará a Conmebol listado de preseleccionados para Copa América El entrenador argentino José Pékerman entregará este lunes la lista de 30 preseleccionados para la próxima Copa América que se disputará en territorio chileno.

Fiscalía no ha levantado órdenes de captura contra ‘Timochenko’ y ‘Gabino’ La Fiscalía General no ha levantado recientemente las órdenes de captura en contra de los líderes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’de las Farc, ni de Nicolás Bautista alias ‘Gabino’ del ELN. (Vea también:‘Timochenko’ y 'Gabino' se reunieron hace dos semanas en Cuba)

Alias ‘Otoniel’ está usando iglesias cristianas para lavado de dinero: Fiscalía Tras lograrse captura de cuatro integrantes del Clan Úsuga, la Fiscalía General de la Nación encontró que, al parecer, el jefe de esta organización criminal,Darío Úsuga, alias ‘Otoniel’, estaría lavando su dinero a través de iglesias cristianas.

Nunca se negociará la política económica del país con las Farc: Frank Pearl Desde Nueva York, Frank Pearl, integrante del equipo negociador del Gobierno en La Habana, fue enfático en asegurar que nunca se negociará un cambio a la estructura actual de la economía colombiana con la guerrilla de las Farc.

Contraloría expone ventajas y desventajas de la venta de Isagen A través de un comunicado, la Contraloría General de la Nación aseguró que la venta de Isagen puede generar recursos de hasta 9,3 billones de pesos pero eso implica algunos riesgos.

Casa Blanca no descarta un viaje de Barack Obama a Cuba El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no descarta un viaje a Cubaaunque esa posibilidad no figure entre sus planes inmediatos, dijo este lunes una alta fuente de la Casa Blanca.

Otorgan permiso de trabajo a cuñada de Alessandro Corridori en caso Interbolsa Un juez de Bogotá acogió la petición que hizo la defensa de María Eugenia Jaramillo, cuñada de Alessandro Corridori, de concederle un permiso para que pueda trabajar en una inmobiliaria en el municipio de Villeta.