Programa completo Blog Deportivo 7 de abril de 2015

Asesores del gral. Mora están considerando petición para volver a negociaciones El equipo de asesores del general Jorge Enrique Mora está considerando la petición del alto oficial para incorporarse en el proceso de negociaciones de paz con las Farc.

Presidente de Ecopetrol entrega adelantos de nueva estrategia de la petrolera El recién posicionado presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aseguró que en las próximas semanas se revelará el nuevo plan estratégico de la compañía.

Santos toma distancia de la marcha por la paz del próximo 9 de abril El presidente Juan Manuel Santos se desligó de cualquier marcha que tenga tinte político programada para el próximo jueves 9 de abril, entre ellas la de la paz convocada por el Distrito.

‘Tino’ Asprilla y Chicho Serna estarán en partido por la paz junto a Maradona La Alcaldía de Bogotá informó que el ‘Tino’ Asprilla y el Chicho Serna harán parte del equipo de Diego Armando Maradona en un partido de fútbol por la paz que se jugará el próximo 10 de abril.

Jossimar Calvo, fanático al fútbol y oro en Mundial de Gimnasia El gimnasta cucuteño Jossimar Calvo Moreno, se colgó la medalla de oro en barras paralelas en la Copa Mundo disputada en Liubliana, Eslovenia, informó el Comité Olímpico Colombiano (COC).

Estados Unidos aclara que no considera a Venezuela una amenaza a su seguridad La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos no considera a Venezuela una "amenaza" para su seguridad y subrayó que la orden del presidente Barack Obama en la que se declaró una emergencia nacional a causa de la situación en el país sudamericano no fue un ataque al Gobierno venezolano.

Producción de crudo en marzo alcanzó un millón 21.000 barriles diarios Este martes se reveló que en marzo la producción de petróleo alcanzó un promedio de un millón 21.000 barriles diarios.

Isco Alarcón dice que ha tenido un buen crecimiento en Real Madrid El centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón aseguró que ha desarrollado un buen trabajo en el club, el cual antes no tenía por lo que se siente agradecido y con la confianza de darlo todo para ganar los torneos.

Barça, en carrera hacia el título, estrena al técnico Barjuan del Almería El Barcelona, que mantiene los cuatro puntos de diferencia al frente de la clasificación, intentará sumar este miércoles una victoria ante el Almería, donde se estrena Sergi Barjuan como técnico, para aumentar sus opciones en su carrera liguera, justo cuando empieza un calendario complicado de partidos.

"Van Gaal es un mal hombre": Franck Ribéry El jugador francés se suma a la lista de futbolistas que arremeten contra el técnico holandés Louis van Gaal, actualmente en el Manchester United.

La nueva excentricidad de Mayweather: pagará 25 mil dólares por protector bucal Según TMZ, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather gastará 25 mil dólares en un protector bucal que usará en la pelea del próximo 2 de mayo en Las Vegas frente al filipino Manny Pacquiao.