Programa completo de Blog Deportivo 23 de octubre de 2014

Me encantaría ver la respuesta del Bernabéu si Leo Messi bate récord: Iniesta: "Si no juega Bale igual cambia un poco su forma de jugar, pero no la nuestra", ha advertido hoy el centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta, que no cree que la ausencia por lesión del galés en el clásico del sábado condicione la preparación del partido desde el lado azulgrana.

Publicidad

Selección Colombia ya habría definido su rival para el el 18 de noviembre: Blog Deportivo conoció que el próximo rival de la Selección Colombia, después del partido contra Estados Unidos, sería Eslovenia, pues aunque estaba sonando Irlanda, al parecer pagaban muy poco.

James afronta su primer Superclásico "tranquilo y con ganas de ganar" James Rodríguez: El centrocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, afronta su primer 'clásico' del fútbol español frente al Barcelona el próximo sábado "tranquilo, con responsabilidad y con ganas de ayudar a ganar al equipo".

Publicidad

Efemérides: 23 de octubre de 1940 nació el astro brasileño Pelé: Don Abe recordó dentro de sus particulares efemérides deportivas de este 23 de octubre, que en 1940 nació el astro brasileño, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

Publicidad

Dimayor definió como se jugarán los cuadrangulares de ascenso en enero: Este jueves la Dimayor definió, junto a los clubes de clase A presentes en la categoría B, de qué manera se jugarán los cuadrangulares durante enero, que definirán los dos nuevos ascensos para disputar la primera categoría del fútbol colombiano.

Impresionante golazo de rabona de Erik Lamela en la Europa League Erik Lamela: El jugador argentino Eric Lamela marcó un golazo de rabona en el partido en el que su equipo el Tottenham derrotó 2-0 al Asteras Trip de Grecia por la tercera jornada de la zona de grupos en la Europa League.