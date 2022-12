Programa completo Mundo BLU 12 de julio de 2015

Papa celebró última misa campal antes de concluir gira sudamericana El papa Francisco defendió el domingo la lucha por la redistribución de la tierra en uno de los barrios más pobres en Asunción, antes de oficiar una misa campal con cientos de miles de peregrinos para concluir su gira sudamericana de ocho días que lo llevó a Ecuador y Bolivia.

Dos personas murieron durante balacera en el sur de Bogotá Dos personas murieron y otra más resultó herida en medio de una balacera en el sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Nairo Quintana ya es noveno y se mete en la pelea por el Tour El colombiano Nairo Quintana ya es noveno en la clasificación general del Tour de Francia y se mete en la pelea por el campeonato.

Eurozona no descarta salida del euro de Grecia Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro advirtieron a Grecia de que no habrá una quita de su deuda y no descartaron una salida del euro si no se logra un acuerdo.

Celia Cruz fue un personaje único: César Miguel Rondón El periodista y escritor César Miguel Rondón dijo en Mundo BLU que Celia Cruz es importante para la música porque es un personaje único y extraordinario.

Álvaro Villa, el aporte colombiano a Disney World Álvaro Villa, ingeniero colombiano que trabajó durante 9 años como cabeza de operaciones robóticas en Walt Disney World, relató cómo fue esta experiencia y dijo que para él Disney es el mejor lugar donde un niño puede estar en el mundo.