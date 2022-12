¡Prográmese desde ya! Estos son los horarios de partidos de Colombia en Rusia

El combinado nacional enfrentará en la primera fase de la cita mundialista a Polonia, Senegal y Japón, en el grupo H.



Vea también Polonia, Senegal y Japón, los rivales de Colombia en fase de grupos



Así serán los enfrentamientos de los dirigidos por Pékerman en el grupo H:



Colombia vs Japón

Fecha: martes 19 de junio.

Hora: 7:00 de la mañana.

Estadio: Saransk



Polonia vs Colombia

Fecha: domingo 24 de junio.

Hora: 1:00 de la tarde

Estadio: Kazán



Senegal vs Colombia

Fecha: jueves 28 de junio.

Hora: 9:00 de la mañana.

Estadio: Samara