Que te venga a buscar el campeón de Argentina no es gratis: Carlos Valdés

Carlos Valdés, ex jugador de Santa Fe y quien sería el próximo refuerzo de San Lorenzo de Almagro, aseguró que ya tiene lista la maleta para viajar a Argentina.

“Esperamos que en el transcurso de estos días se puedan definir las diferencias que hay y que se pueda hacer oficial este traspaso”, manifestó el defensa de la selección Colombia.

Valdés explicó que el traspaso al club campeón del fútbol argentino, que este año estará en Copa Libertadores, aún no se ha hecho efectivo debido a que falta concretar un par de acuerdos con el Philadelphia de la MLS, equipo dueño de sus dueños de sus derechos deportivos.

“Yo tenía contrato con Philadelphia -de la MLS- hasta 2015. Yo vine a Santa Fe por un préstamo de 1 año y con opción de compra, que no se pudo realizar a falta de dinero. Desafortunadamente la MLS tuvo una posición de exigencia en donde las cosas con Santa Fe se pusieron muy difíciles y no se pudieron dar. Ellos exigían el dinero en un solo pago y no renegociar cantidades y valores. Ha sido difícil el trámite con ellos, hay equipos que no están en condiciones de pagar las cantidades que ellos exigen”, afirmó Valdés.

No obstante dijo que “verbalmente se han adelantado muchísimas cosas. No digo que no me gustaría regresar a la MLS, el tema es que le dije el técnico que me diera la posibilidad de competir en una liga diferente para mostrar mis capacidades y reflejarlas en la selección Colombia. Espero que todos podamos ganar con esto”.

“Para mí ha sido motivo de orgullo y señal de que las cosas se están haciendo bien el hecho de que te venga a buscar el campeón de argentina. No es gratis ni regalado. Si se dan las cosas sería un reto muy importante para mi carrera, pero de no darse es cuestión de todos los días, esas posibilidades van y vienen. El solo hecho de estar en carpeta para mí es ganancia”, puntualizó.

Tras conocerse esta entrevista, el Patón Bauza, técnico de San Lorenzo, aseguró a radio argentina que en las próximas 48 horas se estará definiendo la situación de Valdés.

Redacción Bluradio.com