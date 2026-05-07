Real Madrid abre expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid confirmó este jueves la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de los hechos ocurridos durante el entrenamiento del primer equipo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

A través de un comunicado oficial, el club español informó que tomó la decisión tras lo sucedido en la práctica matutina y señaló que las investigaciones internas ya están en marcha.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, indicó la institución.

El Real Madrid empezó investigaciones disciplinarias

El equipo madridista agregó que dará a conocer las resoluciones una vez finalicen los procedimientos internos correspondientes, sin entregar más detalles sobre posibles sanciones o medidas inmediatas para los dos futbolistas.



La decisión del club se conoció después de que varios medios españoles informaran sobre una pelea entre ambos jugadores tras el entrenamiento de este jueves. Según las versiones publicadas, Valverde terminó en un hospital cercano a las instalaciones deportivas y necesitó puntos de sutura por una herida en el rostro.

Federico Valverde con Real Madrid Foto: AFP

Los reportes señalan que la tensión entre el mediocampista uruguayo y el volante francés ya venía desde la jornada anterior. El miércoles, ambos jugadores habrían protagonizado un fuerte cruce durante la práctica, aunque en ese momento no hubo agresión física.

De acuerdo con la información divulgada por medios españoles, la situación escaló este jueves después del entrenamiento. El diario Marca indicó que la lesión de Valverde se produjo de manera involuntaria y no como consecuencia directa de un golpe de Tchouaméni.

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Por otra parte, el diario uruguayo El País citó fuentes cercanas a Valverde, que aseguraron que el francés fue a buscar al futbolista uruguayo tras el entrenamiento y que la herida ocurrió durante un forcejeo, luego de un golpe contra una mesa.

Ni el Real Madrid ni los representantes de los jugadores hicieron comentarios adicionales sobre lo ocurrido más allá del comunicado oficial emitido por la institución.



Valverde no estará presente en el próximo clásico

La situación aparece en un momento deportivo complejo para el club blanco. El Real Madrid fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final y también quedó fuera de la Copa del Rey. En la Liga española ocupa la segunda posición, a 11 puntos del Barcelona, cuando restan cuatro jornadas para el cierre del campeonato.

El próximo domingo se disputará una nueva edición del clásico español en el Camp Nou, partido en el que el Barcelona podría asegurar matemáticamente el título de liga si consigue sumar puntos frente al conjunto madridista.