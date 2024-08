Revelan video de supuesta discusión del papá de Lamine Yamal antes de ser apuñalado

Preocupación en el entorno del FC Barcelona tras conocerse el ataque al papá de Lamine Yamal, quien fue apuñalado en horas de la tarde de este 14 de agosto en la ciudad ‘Condal’, que, por supuesto, alertaron a la joven promesa blaugrana.

Si bien medios internacionales aseguraron que el ataque se produjo cuando Mounir Nasraoui, padre de Yamal, salió a pasear a su perro y fue interceptado por un grupo de personas con el cual terminó peleando, se conoció un video en redes sociales del supuesto momento en que se generó la pelea con los vecinos, minutos antes de ser apuñalado.

Dicho video muestra a un hombre con la camiseta del futbolista del Barcelona, que sería Nasraoui, discutiendo con tres hombres frente a una vivienda, mientras que otro intenta alejarlo del sitio, pero el problema continúo y dos personas como que intentan evitarle un problema.

Lo curioso del video es que no aparece ningún perro como informaron medios locales del ataque ni tampoco un grupo de personas hacia a él. Y es que la veracidad de este clip no ha sido confirmada ni por autoridades ni por familiares cercanos al futbolista por lo que no se ha comprobado si en verdad es él.

Publicidad

Pero un segundo video mostró el momento en que la Policía llegó al sitio a calmar la situación y separa al que sería el papá del futbolista de este grupo de personas.

Momento en el que la policía llega para separar la pelea del padre de Lamine Yamal con sus vecinos



pic.twitter.com/RWg92GwSyp — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) August 14, 2024

Según medios internacional, luego del ataque se produjo la captura de algunas personas que estarían detrás de este hecho y el estado actual del padre el futbolista es crítico mientras es tratado por especialistas en un centro de salud.

Publicidad

Lamine Yamal publicó en sus redes sociales una foto al lado de su padre acompañada de unos corazones. Por ahora, es todo lo que se sabe de la situación de Mounir Nasraoui y las razones exactas que derivaron en este hecho que preocupa a la ciudad del FC Barcelona. Algunos dicen que los que agredieron a este hombre, serían extranjeros.