Reviven el día que compararon a Muriel con Ronaldo Nazario por su llegada a Estados Unidos

Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos confirmó la llegada del colombiano Luis Fernando Muriel,quien llega desde Atalanta en el fútbol de Italia. "Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí y de vivir la atmósfera que es esta ciudad", dijo el colombiano en su llegada a Norteamérica.

El oriundo de Santo Tomas, Atlántico, fue presentado como una auténtica superestrella, pues su edad y los números que consiguió en su paso pro Italia lo hacen un delantero top para jugar en cualquier equipo que se proponga. A eso se añade que su entrenador será Óscar Pareja a quien conoce y seguramente ayudará a potenciar todo el nivel del colombiano.

Ahora, la llegada del colombiano ha generado que en Estados Unidos revivan una comparación, que, en su momento fue polémica. Y es que en 2021, el histórico Christian Vieri aseguró que Muriel jugaba parecido a Ronaldo Nazario por su forma de moverse por el terreno de juego y su madurez frente al arco.

Luis Muriel Foto: Instagram Orlandocitysc

"Luis Fernando Muriel una vez más me pareció a Ronaldo, el ‘Fenómeno’. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco hasta el pelo de Ronaldo, realmente me recuerda a él", dijo en su momento el histórico jugador en una entrevista a 'Bobo TV'.

No por nada el colombiano ha sido uno de los delanteros más importantes de los últimos años para el país, pues suma más de 470 partidos como profesional anotando en 151 oportunidades y dando 69 asistencias. Eso añadido a que ha sido partido del equipo ideal del Calcio de Italia, o nombrado como uno de los mejores extranjeros en Italia.

"Que me comparen con Ronaldo me enorgullece. Siempre lo he tomado como una motivación", fueron las palabras en su momento del delantero. Con su llegada a Orlando City, se espera que siga cosechando triunfos y ampliando sus goles como profesional dejando huella en Estados Unidos.