Si pudiera devolver el tiempo no diría a colombianos “malparidos”: Elio Rossi

El periodista argentino Elio Rossi, quien generó toda una polémica en Colombia al referirse a los jugadores de la selección Colombia y al técnico José Néstor Pékerman como una “banda de malparidos”, conversó en exclusiva con Blog Deportivo sobre lo ocurrido. (Lea también: Periodista argentino llama “banda de malparidos” a jugadores de Colombia ).

“No hay nada que pueda decir ahora por más que me disculpe, me avergüence y exprese la tristeza que genera haber ofendido en el corazón a los colombianos. Nada de lo que yo diga borrará lo que dije, y lo que dije, desde un punto insignificante, ha sido -desde mi punto de vista- una metida de pata”, manifestó Rossi.

“Ha sido una equivocación, un error. Está claro que la aserción a los términos utilizados, concretamente a la palabra malparidos, no tiene nada que ver con cómo lo escucha un colombiano, mexicano o estadounidense de Carolina del Sur. A pesar de que hablamos castellano, el español es diferente en algún país y es seguro que la aplicación que yo le di se aplica a la persona que actúa con mala intención”, agregó (Lea también: No siento que haberles dicho “malparidos” dé para tanto: Elio Rossi ).

Al preguntarle por sus afirmaciones en las que asegura que hubo un “operativo caza” en contra de Neymar en el reciente encuentro de Copa América, el periodista reiteró que hubo hostigamientos de los jugadores de Colombia al 10 de Brasil durante el encuentro, pero que si pudiera devolver el tiempo no les diría a colombianos “malparidos”.

A los colegas de Colombia y EEUU que me han llamado, gracias. Creo que apenas da para una aclaraciòn del significado de Malparido. Ver blog. — Elio Rossi (@eliopiporossi) June 22, 2015

También se le preguntó por qué había dicho que Pékerman es un “lobo con piel de cordero” y aseguró que pese a que los colombianos sienten respeto por el técnico argentino, en su país “las cosas están divididas. Hasta Messi está en discusión”.

“Sinceramente me entristece que sientan que los insulté. El problema es que ningún oyente en Colombia va a poder captar que efectivamente no fue un insulto y eso me pone muy mal, me avergüenza y me apena muchísimo. Pueden ustedes creerme o no, y estarán en su derecho”.

Por otro lado, en cuanto al valor de las palabras, aseguró que en Argentina “nosotros podemos decir la palabra ‘hijo de puta’ y la carga de esa palabra puede ser hasta afectuosa y cariñosa. No es lo mismo decirle a alguien “maldito de hijo de puta” que decirle “qué maravilloso hijo de puta que sos. Qué gol que hiciste, hijo de puta”. Hay un tono que tiene que ver con nuestro modo”.

Finalmente, lamentó su “metida de pata” y pidió una vez más perdón.