Steven Gerrard se retiró de la selección inglesa

34 años y tras 114 partidos con los Pros.

Publicidad

"He disfrutado cada momento que he vivido representando a mi país y saber que no vestiré más la camiseta de Inglaterra me entristece", declaró el Red en la página de la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

"Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera. Lo he pensado tras mi vuelta del Mundial de Brasil, cuando hablé con mi familia, mis amigos y mi círculo más próximo", añadió el centrocampista.

Publicidad

Internacional desde el 31 de mayo de 2000, cuando debutó en un amistoso contra Ucrania, Gerrard ha marcado 21 goles con su selección y solo vio 13 tarjetas amarillas y una roja.



"Incluso si esta decisión me entristece, entiendo totalmente a Steven, que ha aportado mucho a su país. No me puedo compadecer, hay que respetar su deseo", afirmó el seleccionador Roy Hodgson.





"Es un hombre increíble y un jugador fantástico y todos estamos orgullosos de haberle visto defender la camiseta de Inglaterra. Sus cualidades de líder podrían hacernos falta durante la clasificación para le Eurocopa

2016 con un grupo muy joven", añadió el técnico.





Gerrard, jugador emblemático del Liverpool, único club de su carrera, fue capitán de los Pros en 38 ocasiones. Tras Peter Shilton (125) y David Beckham (115), es el tercer jugador que más veces ha vestido la zamarra nacional.





Con Inglaterra, Gerrard ha disputado tres Eurocopas (2000, 2004 y 2012) y otros tantos Mundiales (2006, 2010 y 2012), aunque nunca consiguió levantar un gran trofeo con la selección.





Con AFP.