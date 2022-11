SuperIndustria admite demanda de R. Sincelejo a Dimayor por competencia desleal

La noticia fue confirmada en primicia por Fidel Puente Silva, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien indicó que la “demanda fue admitida y tendrá que surtirse el procedimiento de ley”. (Lea también: Polémica en Dimayor: Dépor desaparecería por venta irregular de Real Sincelejo )

Puente Silva fue cauto a la hora de pronunciarse al respecto, pero señaló que la etapa siguiente a la admisión de la demanda será notificar a la Dimayor, practicar pruebas y finalmente se dará a conocer la sentencia.

En su último pronunciamiento sobre el caso, la Dimayor manifestó que eran un club privado y por tanto invitaban a quien quisieran, limitándose a la determinación de la asamblea de la institución, lo que da a entender que el ente rector del fútbol profesional colombiano se niega a reconocer que existe autoridad superior a ellos en el hecho, dijo el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet.

Al respecto, el delegado de la Superintendencia afirmó que se debe demostrar en el proceso que “efectivamente es un escenario donde empresarios compiten para obtener ingresos (…) Si llegase a ser así, estaríamos en un escenario que sí se rige por las reglas de competencia en el país”.

Por su parte, el representante de Real Sincelejo, Juan Carlos Restrepo, afirmó que presentó la demanda contra la Dimayor porque ese ente “está vulnerando los derechos que me avalan como socio, afiliado a la Dimayor”.

“Habría que tener en cuenta que hace 2 meses lo que la Dimayor esbozaba era que nosotros nunca habíamos sido afiliados a la Dimayor, después de 2 meses cambian y ahora sale un documento firmado por el Dr. Jesurún donde me dicen que producto de que me suspenden el reconocimiento deportivo, él me desafilia de la Dimayor”, añadió.