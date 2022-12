Tenemos que acostumbrarnos a ganar, no a empatar: Abel Aguilar

El centrocampista de la selección Colombia Abel Aguilar, quien está lesionado y no pudo jugar la Copa América Chile 2015, le envió un mensaje de ánimo al equipo y aseguró que para el partido frente a Brasil, aunque matemáticamente llegaría a servir un empate, tienen que pensar en ganar.



“Tenemos que acostumbrarnos a ganar, no a empatar, el pensamiento es ganar”, enfatizó Aguilar. (Lea también: Colombia se juega algo más que la vida en la Copa América ante Brasil )



En ese sentido, dijo que es muy importante el apoyo del país, ganen o pierdan.



“Es importante tener energía positiva, sobre todo que la gente apoye al equipo, cuando estamos bien ese apoyo se siente y nos da mucha fuerza, se perdió un partido y lo necesitamos muchísimo más (…) Ojalá que la gente siga apoyando a la Selección de la misma manera que cuando vamos bien”, manifestó.



El centrocampista dijo, desde Cali, que está haciéndole mucha fuerza y deseándole todo el éxito a sus compañeros. (Lea también: Aguilar estará tres meses fuera de las canchas, confirma técnico de Toulouse )



Además, confió en un buen resultado, teniendo en cuenta la labor del cuerpo técnico en cabeza de José Néstor Pékerman.



“Hay que confiar en el trabajo, en la planificación. Trato de apoyarme moralmente en Dios y hacerle fuerza a que el trabajo tiene que estar por encima de cualquier cosa que es lo que esta Selección ha tenido desde el primer momento”, finalizó.



Entre tanto, dijo que el partido de Colombia vs Brasil no será similar al del Mundial Brasil 2014. (Lea también: Esta es la lesión más grave en toda su carrera: hermano de Abel Aguilar )



“Será un partido diferente, mucha gente piensa que será una revancha, no lo podemos ver así, evidentemente se quiere ganar, ya llevamos varios partidos sin poder ganar y es un momento muy bonito para hacerlo”, manifestó.