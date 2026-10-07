En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / "Todo mi respeto": la reacción de Cristiano Ronaldo a la despedida de Messi

"Todo mi respeto": la reacción de Cristiano Ronaldo a la despedida de Messi

El atacante portugués reaccionó a la publicación en la que el astro argentino hizo oficial el fin de su etapa con la camiseta albiceleste.

Messi - Cristiano Ronaldo
Messi - Cristiano Ronaldo
Foto: @Argentina en X // AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El delantero portugués Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de que el capitán argentino confirmara su retiro definitivo de la selección de Argentina. La reacción del astro luso se dio tras una publicación en Instagram en la que el futbolista de 39 años se despidió formalmente del equipo nacional.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Messi, en un sentido mensaje, expresó que el camino recorrido con la Selección valió la pena. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el atacante, quien además agradeció a su familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico y a Diego Armando Maradona por el acompañamiento durante sus 21 años en la Selección.

Últimas noticias

Lionel Messi
Fútbol

Lionel Scaloni dice que "fue un sueño" haber dirigido a Messi

Lionel Messi se despide de su público en Argentina
Fútbol

"No venir más va a ser un dolor grande": la despedida de Lionel Messi ante su público

Publicidad

Tras la publicación, Cristiano Ronaldo reaccionó en la sección de comentarios para reconocer la trayectoria del capitán albiceleste. "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", redactó el jugador portugués.

Mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi por retiro de la selección Argentina
Mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi por retiro de la selección Argentina
Foto: Instagram @leomessi

La despedida en cancha de Lionel Messi se produjo este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el triunfo 3-0 de Argentina frente a Benín ante 85.000 espectadores. En ese encuentro, el atacante disputó 70 minutos y anotó de penalti su gol número 126 con la camiseta de su país.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en Instagram?

El mensaje publicado por Cristiano Ronaldo en la cuenta oficial de Lionel Messi destacó la huella del rosarino en el fútbol de selecciones:

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo
Fue el mensaje de Cristiano a Messi.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué escribió Lionel Messi en su carta de despedida de Argentina?

En la publicación que motivó la respuesta de Cristiano Ronaldo, Messi repasó sus sentimientos tras disputar su último compromiso internacional con la selección Argentina.

Publicidad

Confirmó que tomar la decisión de alejarse de la Selección fue el paso correcto tras un camino lleno de alegrías y tristezas. Agradeció el respaldo incondicional de su familia, amigos, compañeros y técnicos a lo largo de su carrera. Dedicó un reconocimiento especial a Diego Armando Maradona por ubicar al país en lo más alto del fútbol mundial. Y expresó su gratitud a los clubes en los que militó por permitirle acudir a las convocatorias de la Albiceleste.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", finalizó.

Relacionados

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad