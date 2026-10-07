"Todo mi respeto": la reacción de Cristiano Ronaldo a la despedida de Messi

El delantero portugués Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de que el capitán argentino confirmara su retiro definitivo de la selección de Argentina. La reacción del astro luso se dio tras una publicación en Instagram en la que el futbolista de 39 años se despidió formalmente del equipo nacional.

Messi, en un sentido mensaje, expresó que el camino recorrido con la Selección valió la pena. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el atacante, quien además agradeció a su familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico y a Diego Armando Maradona por el acompañamiento durante sus 21 años en la Selección.

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Tras la publicación, Cristiano Ronaldo reaccionó en la sección de comentarios para reconocer la trayectoria del capitán albiceleste. "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", redactó el jugador portugués.

Mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi por retiro de la selección Argentina Foto: Instagram @leomessi

La despedida en cancha de Lionel Messi se produjo este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el triunfo 3-0 de Argentina frente a Benín ante 85.000 espectadores. En ese encuentro, el atacante disputó 70 minutos y anotó de penalti su gol número 126 con la camiseta de su país.



¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en Instagram?

El mensaje publicado por Cristiano Ronaldo en la cuenta oficial de Lionel Messi destacó la huella del rosarino en el fútbol de selecciones:



Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo Fue el mensaje de Cristiano a Messi.

¿Qué escribió Lionel Messi en su carta de despedida de Argentina?

En la publicación que motivó la respuesta de Cristiano Ronaldo, Messi repasó sus sentimientos tras disputar su último compromiso internacional con la selección Argentina.

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Confirmó que tomar la decisión de alejarse de la Selección fue el paso correcto tras un camino lleno de alegrías y tristezas. Agradeció el respaldo incondicional de su familia, amigos, compañeros y técnicos a lo largo de su carrera. Dedicó un reconocimiento especial a Diego Armando Maradona por ubicar al país en lo más alto del fútbol mundial. Y expresó su gratitud a los clubes en los que militó por permitirle acudir a las convocatorias de la Albiceleste.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", finalizó.