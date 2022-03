Un resultado justo en un partido bastante apretado: Alexis García tras empate de Equidad con Junior

El técnico de La Equidad, Alexis García, habló en Blog Deportivo sobre el empate 0-0 ante Junior de Barranquilla en el partido de ida de la Copa Sudamericana por la primera fase.

“Un partido muy disputado, que en el primer tiempo La Equidad dominó el juego, llegando muy poco, y en el segundo fue Junior. Un resultado justo en un partido bastante apretado y muy disputado”, dijo.

El entrenador estuvo de acuerdo en que las defensas de ambos equipos estuvieron mejor que las ofensivas, situación que se vio reflejada con las pocas opciones de gol en el Estadio Metropolitano de Techo.

“Realmente fue un partido más táctico. La Equidad enfrentó un equipo con jugadores demasiados buenos, de un nivel muy alto”, añadió.

El partido de vuelta será en Barranquilla el 17 de marzo y para García se debe ir implementando la estrategia “desde ya” para afrontar un equipo con “individuales de un gran potencial y desconectarlos”.

Respuesta a José María Pazo

El entrenador de arqueros de Junior manifestó que el equipo no pudo jugar su fútbol habitual porque “el arbitraje fue muy permisivo” por tantas faltas.

"El hombre a hombre no existe en el fútbol de hoy. En el sistema zonal que practica Equidad no. José María (Pazo) no tiene los conceptos para criticar de esa manera", dijo.