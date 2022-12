Uniautónoma prepara contrapropuesta para jugar en el Metropolitano

estadio Metropolitano de Barranquilla.

Publicidad

“El Junior le hizo una propuesta a la Uniatónoma con varios condicionamientos, uno de ellos es que no se puede cambiar la composición accionaria porque se pretende que se un equipo para los estudiantes, profesores, etcétera. Además, que la primera oferta de venta sea para el Junior (…) no se pueden amarrar y no les pueden decir cómo organizar un equipo”, aseguró.

Según el funcionario, el director de la Autónoma prepara una propuesta, con sus condiciones, para que la familia Char decida si es viable o no jugar en el máximo escenario barranquillero. También, se estudia la opción de jugar en el Romelio Martínez.

Publicidad

Fernando Borda, vocero oficial de la Universidad Autónoma del Caribe, explicó que no se venderá el equipo por ningún motivo y que se está a la espera de un patrocinador que pueda darle un impulso económico a la institución.