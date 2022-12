“Uno llevándole carticas al presidente Santos no le paran atención”: carpintero

quedó en libertad el carpintero Ariel Josué Martínez.

En diálogo con Al Punto, el carpintero criticó que le enviaran cartas al presidente Juan Manuel Santos y no les pusiera atención.

“Uno llevándole carticas al presidente Santos no le paran atención, fue gracias a los medios de comunicación”, dijo Martínez.

Tras salir de la cárcel La Picota en Bogotá, el carpintero manifestó que se hizo justicia. Además, le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que le “ponga más atención a este tipo de casos, a esto también le puede poner una manito y ser justos”.

Martínez estuvo recluido por varios meses mientras se resolvía su situación. A las afueras del centro penitenciario en Bogotá lo esperaba su cuñada Johana Valencia.

Horas antes, Ariel Josué aseguró que lo único que quería era abrazar a sus hijos y que, de momento, no está pensando en pedir una indemnización.

Para el carpintero, el Gobierno colombiano también debería investigar a profundidad antes de ejecutar un pedido de Estados Unidos, pues “hasta de pronto puede tener culpabilidad el Gobierno colombiano por no darse de cuenta a quién van a recoger”.

Además manifestó que también tienen culpabilidad de su errónea captura el Ejército y el CTI de la Fiscalía, pues incluso cuando solicitó pruebas en su contra, “se lavan las manos”.

Por otro lado, el carpintero le agradeció a sus compañeros en la cárcel La Modelo, donde estuvo recluido los últimos seis meses.

“Ellos me decían que si estoy seguro de mi inocencia, pelee y si no estaba seguro no lo haga porque puede ser más fuerte el castigo”, reveló.

También dijo que, aunque no tiene la mente enfocada en pedir una remuneración económica por el error, en los próximos días se reunirá con su abogado “para mirar cuál es el proceso a seguir”.

“Eso lo pensaré más adelante porque ahorita estoy pensando mucho en mi familia, voy a encontrarme con los abogados, hablar con la gente del pueblo”, manifestó.