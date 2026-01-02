En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

MiLoto, resultado del sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

El sorteo #460 de Miloto jugó 250 millones este viernes. El concurso también repartió $50 millones en premios menores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad