TransMilenio hace cambio en una de sus rutas más usadas: así funcionará

La movilidad en Bogotá golpea a diario a los ciudadanos, para quienes un cambio puede significar llegar tarde al trabajo o a una cita. Por ello, desde el lunes 16 de febrero, TransMilenio implementó un cambio de horario en una de sus rutas más usadas como medida para responder a la alta demanda.

La decisión hace parte de los ajustes que realiza el sistema de transporte masivo con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, optimizar frecuencias y adaptarse a los flujos de pasajeros en medio de las obras que enfrenta la ciudad.



Ruta M86 sufre importante cambio de horario

La ruta que tendrá cambios es el servicio TransMiZonal M86 Portal El Dorado - Aeropuerto - Hacienda Santa Bárbara, uno de los más utilizados por quienes se desplazan entre el occidente, el centro y el norte de Bogotá.



Lunes a sábado: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 4:30 a. m. a 9:00 p. m.

Entre semana y los sábados, el cierre de la ruta se amplía hasta las 11 de la noche, superando el horario anterior que concluía sobre las 10:05 de lunes a viernes y 10:15 los sábados. Por su parte, domingos y festivos el servicio se reduce 15 minutos en comparación con el anterior.

Con esta medida, el Distrito busca atender a trabajadores, viajeros y usuarios que requieren movilizarse en horarios no tradicionales.

🟢🚍 Más tiempo para movilizarte



El servicio dual M86 amplía su horario de operación de lunes a sábado hasta las 11:00 p. m. ⏰



Más opciones para que llegues a casa con tranquilidad.#TransMiTeInforma 💙 pic.twitter.com/m9xCc6JVRi — TransMilenio (@TransMilenio) February 15, 2026

¿Cuál es la ruta M86?

El M86 inicia su recorrido en el Portal El Dorado, avanza por el carril exclusivo hasta conectar con la estación Museo Nacional y luego continúa por la carrera Séptima hasta la calle 118, conectando con puntos clave como:



El Aeropuerto El Dorado.

Sectores empresariales del centro.

Zonas comerciales y residenciales del norte.

Por esa cobertura, es una alternativa frecuente para quienes trabajan en el centro, viven en el norte o necesitan llegar al aeropuerto.

Ante esta medida, el sistema recordó personalizar la tarjeta TuLlave para acceder a beneficios como:



Transbordos a 0 pesos.

Dos viajes a crédito al día.

Recuperación del saldo en caso de pérdida.

Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de planear el viaje. Con esta modificación, el M86 amplía su cobertura y se consolida como uno de los servicios clave para la movilidad nocturna en Bogotá.