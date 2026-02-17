TransMilenio hace cambio en una de sus rutas más usadas: así funcionará

Publicidad
La movilidad en Bogotá golpea a diario a los ciudadanos, para quienes un cambio puede significar llegar tarde al trabajo o a una cita. Por ello, desde el lunes 16 de febrero, TransMilenio implementó un cambio de horario en una de sus rutas más usadas como medida para responder a la alta demanda.
La decisión hace parte de los ajustes que realiza el sistema de transporte masivo con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, optimizar frecuencias y adaptarse a los flujos de pasajeros en medio de las obras que enfrenta la ciudad.
La ruta que tendrá cambios es el servicio TransMiZonal M86 Portal El Dorado - Aeropuerto - Hacienda Santa Bárbara, uno de los más utilizados por quienes se desplazan entre el occidente, el centro y el norte de Bogotá.
Entre semana y los sábados, el cierre de la ruta se amplía hasta las 11 de la noche, superando el horario anterior que concluía sobre las 10:05 de lunes a viernes y 10:15 los sábados. Por su parte, domingos y festivos el servicio se reduce 15 minutos en comparación con el anterior.
Con esta medida, el Distrito busca atender a trabajadores, viajeros y usuarios que requieren movilizarse en horarios no tradicionales.
🟢🚍 Más tiempo para movilizarte— TransMilenio (@TransMilenio) February 15, 2026
El servicio dual M86 amplía su horario de operación de lunes a sábado hasta las 11:00 p. m. ⏰
Más opciones para que llegues a casa con tranquilidad.#TransMiTeInforma 💙 pic.twitter.com/m9xCc6JVRi
El M86 inicia su recorrido en el Portal El Dorado, avanza por el carril exclusivo hasta conectar con la estación Museo Nacional y luego continúa por la carrera Séptima hasta la calle 118, conectando con puntos clave como:
Por esa cobertura, es una alternativa frecuente para quienes trabajan en el centro, viven en el norte o necesitan llegar al aeropuerto.
Ante esta medida, el sistema recordó personalizar la tarjeta TuLlave para acceder a beneficios como:
Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de planear el viaje. Con esta modificación, el M86 amplía su cobertura y se consolida como uno de los servicios clave para la movilidad nocturna en Bogotá.