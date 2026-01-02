Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

La Lotería de Santander volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia tras la publicación de los resultados oficiales del sorteo 5050, realizado el viernes 2 de enero de 2026. La jornada estuvo marcada por un premio mayor que generó gran expectativa, con un billete ganador vendido en Bogotá y un despacho oficial hacia Bucaramanga, además de una extensa lista de premios secos que dejó ganadores en distintas regiones del país.

Como es habitual, la entidad recordó a los jugadores la importancia de verificar los números únicamente a través de los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de garantizar transparencia y seguridad en el proceso.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5051

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.



Resultados de secos de la Lotería de Santander

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que impidan verificar su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.



Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en:



Agencias distribuidoras autorizadas, o

El lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:



17 % de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).

20 % de retención en la fuente (DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17 % de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben considerarse al calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras el cobro de su premio.