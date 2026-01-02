Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4816, realizado el viernes 2 de enero de 2026, una edición que despertó gran expectativa entre los apostadores por su atractivo plan de premios y por la tradición que respalda a este histórico juego de azar. Más allá del impacto económico, el sorteo reafirma el compromiso permanente de la entidad con el fortalecimiento de la salud pública en Colombia, uno de los pilares que distinguen a esta lotería a nivel nacional.

En esta jornada, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, consolidándose como uno de los golpes de suerte más destacados del cierre de año y generando una amplia atención en distintas regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4816

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín correspondiente al viernes 2 de enero de 2026 fue el XXXX, serie XXX.

¡Felicitaciones al afortunado ganador de los $16.000 millones!



Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia caída de premios secos de alta cuantía, varios de ellos en la capital antioqueña, según confirmó la propia entidad a través de sus canales oficiales.

La amplia distribución de premios confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país, con un plan de premios que sigue renovando la ilusión de miles de colombianos.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4816 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín y en sus plataformas institucionales. Las autoridades recomiendan confirmar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.