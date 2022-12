Uribe aseguró que ya hubo "perdón y olvido" tras señalamientos de Roy Barreras

El expresidente Álvaro Uribe dio por superado el impase con el senador Roy Barreras quien dijo que los "nuevos terroristas" de Colombia son los líderes del Centro Democrático.

"No discutamos lo del perdón, que el perdón necesita justicia y castigo, pero tenga total tranquilidad senador y amigo que de este lado hay perdón y olvido", dijo Uribe.

Por su parte, Barreras aceptó que el Partido de La U estará siempre a la defensa de lo que fue una obra del anterior Gobierno que en materia de seguridad le devolvió confianza a los colombianos.

Los señalamientos de Barreras se dieron en medio de un acalorado debate donde se adelantaba la discusión sobre el acto legislativo para la paz en la Comisión Primera del Senado.

“No tengo ya ninguna ilusión de que el Centro Democrático pueda servirle a la paz de Colombia, me parece que no tenemos otro recurso que, de manera pacífica, derrotarlos en democracia… Cuando ustedes se dedican a asustar a las Fuerzas Armadas diciendo que van a desfilar ante un Tribunal. Cuando se dedican a asustar al capital colombiano y a los empresarios de bien, cuando estimulan el miedo en su militancia están sembrando el terror. Y tal parece que estamos ante los nuevos terroristas de Colombia. Así son”, dijo Barreras en su intervención.

Escuche en este audio más información sobre:

- La Corte Constitucional ordenó revisar el proceso contra exdirector del IDU, Andrés Camargo.

- Familiares del niño al que le extrajeron las córneas en medicina legal de Barranquilla, iniciarán acciones penales y disciplinarias contra los funcionarios implicados en ese escándalo.

- Bomberos del Área Metropolitana de Bucaramanga con ayuda de cinco máquinas intentan controlar un incendio forestal que ya ha consumido más de 20 hectáreas.

- Tras más de un mes de crisis fronteriza con Venezuela el Gobierno colombiano logró garantizar el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de los municipios de la zona a pesar de las restricciones del Gobierno de Nicolás Maduro.

- En Venezuela la oposición desestimó que exista una campaña contra el poder electoral para desprestigiarlo.

- El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que el derrumbe de Doña Juana se presentó por falta de permiso de traslado de la Corporación Regional de Cundinamarca, y pidió buscar alternativas para instalar un nuevo relleno sanitario para la ciudad.

- La Secretaria de Educación rechazó los señalamientos de Contraloría Distrital que denunció millonarios sobrecostos en la compra de implementos escolares.