Video: arquero argentino dio puñetazo a capitán Huesca en la segunda división de España

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion o mejor conocida como la segunda división española.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

PERO VAMOS A VER QUE ES ESTO HQUXBWIXJEJDJDJFJF pic.twitter.com/hS1WydRDBX — Manu. (@GxlDePaulinho) April 26, 2026

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