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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: arquero argentino dio puñetazo a capitán Huesca en la segunda división de España

Video: arquero argentino dio puñetazo a capitán Huesca en la segunda división de España

Futbolistas de su equipo como del conjunto rival tuvieron que interceptarlo para que se calmara y no volviera a agredir al defensor de 35 años.

Esteban Andrada agredió a rival con un peñetazo
Esteban Andrada agredió a rival con un peñetazo
Foto: AFP y captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion o mejor conocida como la segunda división española.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

En desarrollo...

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