Futbolista fue bajado de un avión por 'chistosito': terminó esposado por una "bomba"

Un comentario fuera de lugar y en el momento menos indicado terminó en un escándalo que hoy genera repercusiones judiciales importantes. Resulta que el futbolista argentino, quien milita en el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy, de la segunda división de Argentina, fue detenido tras señalar la supuesta presencia de una bomba al interior de un avión que estaba cerca de despegar.

El hecho, que ocurrió en Jujuy, Argentina, generó una reacción inmediata entre los pasajeros, quienes entraron en pánico al escuchar la amenaza. Según los testigos, el lateral izquierdo afirmó que todos iban a explotar, lo que ocasionó un momento de tensión y temor.



Amenaza de bomba: pasajeros entraron en pánico

Tras la alerta y angustia de los pasajeros, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria. La nave fue evacuada en su totalidad, mientras los uniformados realizaban una inspección minuciosa para descartar la presencia de cualquier riesgo.

El procedimiento incluyó la intervención de unidades antiexplosivos, quienes revisaron tanto el avión como el equipaje de los pasajeros. Aunque al final se descartó la presencia de un artefacto explosivo, las autoridades actuaron como si se tratara de un riesgo real debido a la gravedad del mensaje.

Durante el operativo, Endrizzi fue reducido por personal de seguridad y posteriormente retirado esposado, ante la mirada de pasajeros y tripulación. El episodio también generó un impacto significativo en la operación aérea. La aerolínea Flybondi reportó demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros en la jornada.



Emiliano Endrizzi, jugador del Lobo Jujeño activo el Protocolo de Amenaza de Bomba en el aeropuerto y se demoraron todos los vuelos. Además, está detenido.



2 Amenazas de bombas en cuestión de 4 días. pic.twitter.com/WoBs67puzl — Pablo Algañaraz (@soypablitoaz) April 11, 2026

Futbolista enfrentaría graves consecuencias

El caso quedó en manos de la justicia argentina, que ahora deberá determinar la responsabilidad del jugador. Si bien algunos testigos señalaron que se trató de una “broma”, estas conductas podrían considerarse un delito de intimidación pública.

Por su parte, desde Gimnasia y Esgrima de Jujuy, la institución se pronunció señalando que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de un acto individual que no representa los valores del equipo.

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El incidente también golpea la actualidad deportiva del club, que tenía previsto viajar para enfrentar a Agropecuario en la Primera Nacional. Sin embargo, el traslado no se pudo completar tras la emergencia.