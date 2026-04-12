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Blu Radio  / Deportes  / Futbolista fue bajado de un avión por 'chistosito': terminó esposado por una "bomba"

Futbolista fue bajado de un avión por 'chistosito': terminó esposado por una "bomba"

Un futbolista argentino fue detenido tras alertar sobre una bomba en un avión, lo que desató pánico, evacuación y un proceso judicial en su contra.

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