Gabriel Romero lanzó 'Confesiones de un hincha', un relato sobre el sentir más puro del aficionado

A un mes de que empiece a rodar el balón en la Copa del Mundo, el fútbol vuelve a instalarse en las conversaciones de todos los días. En ese ambiente de cuenta regresiva mundialista, el periodista deportivo Gabriel Romero Campos pasó por El Radar de Blu Radio para presentar su libro Confesiones de un hincha, el fútbol visto desde la tribuna, una obra que mezcla memoria, análisis y la mirada de quien ha vivido este deporte desde todos los ángulos.

Más allá de los resultados, los esquemas y las estadísticas, Romero quiso poner en primer plano a un protagonista que muchas veces queda por fuera del relato: el aficionado. “Muy raras veces la visión del hincha está plasmada”, dijo durante la entrevista, en una frase que resume el espíritu de su libro.



El hincha también tiene una manera de contar el fútbol

Romero explicó que la esencia de su libro está en narrar el fútbol desde la gradería, desde ese lugar donde no hay contratos ni cálculos, sino emoción pura.

“La visión del hincha es una visión más sincera”, aseguró. Para él, el aficionado que compra su boleta o se sienta frente al televisor a ver un partido vive el fútbol con una autenticidad distinta a la del directivo, el técnico o incluso el periodista.

Esa sinceridad también lo llevó a recordar su propia relación con Millonarios FC. Contó que fue un seguidor apasionado hasta 1979, cuando el club vendió a Willington Ortiz.



“Cuando vendieron a Willington, ahí yo dejé de ser el gran hincha”, recordó. La salida del ídolo, dijo, fue un golpe que cambió para siempre su manera de sentir a Millonarios.



Ver goles de Colombia en un Mundial no pasa todos los días

La frase más relevan surgió cuando recordó el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Francia 1998. En plena cobertura del partido entre Selección Colombia y Túnez, el gol de Leider Preciado lo hizo olvidar por un instante que estaba en una tribuna de prensa.

“Ver goles de Colombia en los mundiales tampoco es que sea tan fácil”, soltó con una mezcla de humor y nostalgia.

Romero contó que se levantó de la silla y celebró como cualquier hincha. “Yo me levanté a celebrarlo”, dijo. Mientras tanto, periodistas de otros países lo miraban sorprendidos, como si hubiese roto una regla no escrita del oficio.



El fútbol moderno ya no admite especialistas de una sola función

En El Radar, Romero también habló de cómo cambió el juego. Para él, el fútbol actual exige jugadores mucho más completos. “Jugar al fútbol hoy es muy difícil y muy estresante”, afirmó.

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Explicó que ya no existe el defensa que solo marca o el volante que únicamente destruye. Hoy, dijo, el arquero debe saber jugar con los pies, los centrales tienen que iniciar la salida y los mediocampistas son los verdaderos arquitectos del partido.

“El fútbol de hoy se construye”, resumió. Entre anécdotas, memoria y pasión, Confesiones de un hincha termina siendo también una invitación a volver a lo esencial. A ese lugar donde el fútbol se siente primero y se explica después: la tribuna.