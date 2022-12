Giraldo es un jugador ‘sin corazón’: Marcelo Ríos

El extenista y ahora miembro del cuerpo técnico del equipo chileno de tenis, Marcelo Ríos, criticó la actitud del tenista colombiano Santiago Giraldo al retirarse en medio del partido y darle la clasificación a la siguiente fase de Copa Davis al equipo austral.

Giraldo se retiró en el segundo set del partido que disputaba ante Gonzalo Lama, por lo que fue calificado como jugador de “medio pelo” por el ‘chino’ Ríos.

“A ver, yo tengo dos versiones. Encuentro la razón que los colombianos reclamen por la cancha, que Giraldo diga que está en mal estado y que no quiera jugar. Lo que encuentro muy feo es lo que hizo: tiene a sus compañeros jugando dobles casi cinco horas, y que él vaya y se retire y haga perder la serie y le importe un carajo, encuentro que no se hace. Si uno juega por su equipo, da la vida. Él no lo hizo y se retiró. Eso lo encuentro mediocre. Es un jugador sin corazón. Y hoy (ayer) se vio”, dijo el ‘chino’ Ríos en entrevista a El Mercurio.

El exnúmero 1 del mundo también aseguró que la organización chilena fue un desastre y que pese a que se clasificó al repechaje de la Copa Davis, no se puede pasar por alto el mal estado de la cancha y la pésima logística con la que contó este evento.

"Aquí se hizo todo mal. Es como dices tú... No era un estadio que se merezca jugar la Copa Davis. No estaba en condiciones. Como tenista, merezco un respeto. Y los demás también", agregó el extenista al medio chileno.

Chile venció a Colombia 3-1 en duelo del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis y logró el pasaje a un repechaje por el ascenso al Grupo Mundial, tras el retiro de Santiago Giraldo este domingo en el cuarto punto de la serie disputada en Iquique (norte).

En un polémico duelo -marcado por el mal estado de la cancha de polvo de ladrillo construida en Centro Recreacional Huayquique, que obligó a cancelar la jornada del viernes- el retiro de Giraldo cuando el chileno Gonzalo Lama ganaba 6-4 y 5-2 hundió definitivamente al equipo cafetero que llegaba como favorito al duelo.