Gol agónico salvó empate 2-2 de Argentina ante una sorprendente Venezuela

Un gol de Nicolás Otamendi a ocho minutos del final salvó este martes un empate 2-2 para Argentina ante una sorprendente Venezuela, que estuvo a punto de conseguir su primer triunfo en la clasificatoria sudamericana al Mundial de Rusia-2018.



Goles de Juan Pablo Añor (35), con un zurdazo a la escuadra, y Josef Martínez (53) le habían dado ventaja al combinado vinotinto frente a unos 40.000 aficionados que coreaban "¡sí se puede, sí se puede!" en el estadio Metropolitano de Mérida, ciudad andina en el oeste de Venezuela.



Pero la albiceleste, que echó en falta al lesionado Lionel Messi -sustituido en el once inicial por un desaparecido Erik Lamela-, igualó por intermedio de Lucas Pratto (58) y Otamendi (82).



"Queríamos ganar, pero perdíamos 2-0", declaró el entrenador de la visita, Edgardo Bauza, en rueda de prensa, destacando "el esfuerzo" de sus futbolistas para reaccionar.



Argentina alcanza 15 puntos en ocho fechas, cediéndole al liderato del premundial a Uruguay, que previamente goleó 4-0 a Paraguay en Montevideo y quedó con 16, mientras que Venezuela suma apenas su segunda unidad.



Argentinos y venezolanos se reencontraron luego de la victoria albiceleste en los cuartos de final de la Copa América Centenario (4-1). El equipo de Bauza comenzó controlando la posesión de balón, pero le costaba abrir espacios frente a una Venezuela muy ordenada.



Lamela no aparecía y Ever Banega tampoco tomaba las riendas para dirigir la ofensiva del equipo de Bauza.



Sin embargo, a los 16 minutos, Banega probó con un tiro cruzado, potente y raso, que pasó a centímetros del poste derecho del guardameta venezolano, Dani Hernández. A los 32, Pratto sacó un cabezazo que controló el arquero.



Se produjo entonces el gol de Añor. El volante del Málaga español, de 22 años, hizo lo que quiso con Marcos Rojo al borde del área, pasando entre él y Javier Mascherano para avanzar hacia la media luna y sacar un zurdazo hacia la escuadra, donde la pelota se hace inalcanzable para Romero y para cualquier portero.



A los 39, Martínez pudo ampliar tras un centro de Alexander González, pero no llegó a tiempo para el remate.



La segunda mitad arrancó con una Venezuela que avisaba que no se iba a limitar a defender la ventaja, con un frentazo de Oswaldo Vizcarrondo que embolsó Romero. Pese a ello, Argentina mantuvo el control y amenazó con constancia los predios de Hernández.



Pero fue Venezuela la selección que volvió a celebrar un gol, anotado por Martínez tras una estupenda jugada de Salomón Rondón.



Rondón atacó el área luego de ganar un balón a unos 30 metros del arco albiceleste y, cuando todos esperaban su disparo al arco, retrasó para Martínez, quien hizo una pausa para dejar pasar a un Romero desesperado y definió a puerta vacía.



La reacción de Argentina, en esta ocasión, fue rápida. A los 58, Lucas Pratto recibió en el área y a los tropezones pateó para batir a Hernández y descontar. No fue un tanto atractivo, pero valía e hizo reaccionar a los hombres de Bauza.



Siguió empujando la visita, sumando un atacante extra con la entrada de Lucas Alario para unirse a Pratto, además de dar ingreso a Ángel Correa y Nicolás Gaitán, pero Venezuela resistía.



Ello hasta el descuido defensivo que permitió a Otamendi igualar sin oposición, aprovechando un tiro de esquina bien ejecutado por Di María.

Venezuela tuvo una última ocasión para ganar, en el 89, pero el tiro de Mikel Villanueva se estrelló en el poste.



El técnico vinotinto, Rafael Dudamel, se mostró "orgulloso" por el desempeño de los suyos, al decir que jugaron "dignamente" ante un gran contrincante.