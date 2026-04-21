Gustavo Serpa confirma qué pasará con Falcao tras su lesión: ¿cuánto tiempo será baja?

El pasado domingo 19 de abril, Millonarios tuvo una noche trágica; por un lado, salió goleado 3-1 tras la visita al América de Cali y, por otro, por la fuerte lesión que sufrió su capitán, Radamel Falcao García.

Luego de un choque con Dany Rosero, el 'Tigre' terminó tendido en el suelo con notables muestras de dolor, razón por la que, en el descanso, salió en ambulancia hacia un centro médico para su atención.

Asimismo, el pasado lunes, Millonarios confirmó lo que muchos se temían, y es que Falcao sufrió un trauma facial importante. Según los exámenes de diagnóstico, los especialistas señalaron que el '9' presenta una fractura en el arco cigomático, es decir, en la zona del pómulo y hueso temporal.

Junto a este reporte médico, todavía restaba confirmar el procedimiento adecuado para la recuperación del delantero, así como si existiría cirugía o tratamiento para permitir el pronto regreso de Radamel a las canchas, especialmente teniendo en cuenta la necesidad del capitán en la recta final de la Liga BetPlay I-2026.



Reporte médico de Falcao Millonarios FC

Falcao no será operado: esto se sabe

Gustavo Serpa, dueño y presidente de Millonarios, le confirmó a Néstor Morales que Radamel Falcao García no será sometido a cirugía tras su lesión y fractura en el pómulo. Debido a ello, el delantero será baja durante un mes o poco más.

Una noticia preocupante para la escuadra azul, pues el delantero podría regresar al campo a finales de mayo, lo que pone dos escenarios sobre la mesa, teniendo en cuenta que su contrato culmina en junio. Por un lado, si Millonarios no clasifica a los playoffs de la Liga BetPlay, restarían solamente los juegos de la Sudamericana; en el caso de que continúen en la pelea del torneo del fútbol colombiano, Falcao llegaría justo para la lucha por el título nacional.



Partidos que le restan a Falcao

Millonarios se debe enfrentar contra Sao Paulo el 28 de abril, contra Boston River el 7 de mayo, de nuevo contra Sao Paulo el 19 de mayo y el 26 de mayo contra O'Higgins en la Sudamericana.

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Sin embargo, Falcao se pierde los duelos de liga contra Tolima y Alianza Valledupar; en caso de que Millonarios clasifique, podría disputar los cuadrangulares.