Incierta participación de Messi en clásico ante el Real Madrid por Copa del Rey

El Barcelona medirá el miércoles en la ida de semifinales de la Copa del Rey la mejoría del Real Madrid, mientras sigue siendo incierto la presencia del capitán del azulgrana, Leo Messi, tras el golpe que sufrió en el muslo derecho en Liga el sábado.

Publicidad

"Imaginamos que no puede estar muy mal", decía el sábado el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtiendo, no obstante, que "si Leo está bien jugará, y si no jugará otro".

El lunes, Messi se quedó en el gimnasio a la espera de probarse en el entrenamiento de este martes para tomar una decisión sobre la presencia del hombre más decisivo del Barça, que el sábado rescató a su equipo ante el Valencia con un doblete (2-2).

Publicidad

El Barça ya goleó 5-1 al Real Madrid en octubre pasado en Liga sin su capitán, pero se trataba de una situación diferente.

Publicidad

"En aquel momento en Liga, ellos venían en un momento un poco más complicado desde el punto de vista anímico y ahora están en un momento diferente, con más confianza, están mejor, sacando resultados y eso hace mucho", señaló el viernes Valverde.

Entonces, el equipo blanco llegaba tras perder cuatro de sus últimos seis partidos, pero ahora, tras su victoria el domingo en Liga contra Alavés (3-0), los 'merengues' acumulan cinco victorias consecutivas.

Publicidad

"Vamos a pelear por todo, siempre hasta el final, ojalá hasta el final del calendario", aseguró tras la victoria del domingo, el técnico del Real Madrid, Santiago Solari.

Publicidad

Real Madrid y Barcelona llevan cinco años sin enfrentarse en Copa, desde la final de 2014, que ganó el equipo blanco 2-1 en Mestalla, pero los 'merengues' también fueron los últimos en ganar en la fase eliminatoria al Barça en la semifinal de 2013 (1-1, 1-3).

Después de la final de 2014, el Barcelona ha sido el rey incontestado del torneo del KO con cuatro trofeos y todavía en carrera por lograr el quinto consecutivo, algo que nadie ha logrado en los 117 años de historia de la competición.

Publicidad

Pendiente de la recuperación de Messi, el Barça también mira hacia su joven extremo francés Ousmane Dembelé, que el lunes entrenó aparte, tras su esguince de tobillo sufrido hace dos semanas, pero que parece apuntar al clásico, donde acompañaría a Luis Suárez delante.

Publicidad

En la portería, con la baja por una rotura muscular de Jasper Cillessen, el portero de la Copa del Rey, probablemente seguirá bajo los palos el titular en liga Marc-André Ter Stegen.

Mientras el equipo azulgrana lidia con estas dudas, el Real Madrid llega al Camp Nou con la enfermería ya prácticamente vacía, aunque a la hora de hacer la alineación Solari tendrá que tener en cuenta también el importante partido de Liga del sábado en el campo del Atlético de Madrid.

Publicidad

El Real ha cogido impulso en las últimas semanas apoyado en el buen momento de forma del delantero francés Karim Benzema, que acumula 18 goles en 35 partidos oficiales esta temporada.

Publicidad

El francés parece entenderse a la perfección con el joven brasileño Vinicius, que ha desatado la ilusión en la hinchada 'merengue' y ambos apuntan a titulares, en el clásico.

La duda para Solari puede estar en si los hace acompañar por Gareth Bale, gris el domingo ante el Alavés, o por Lucas Vázquez.

Publicidad

Solari espera que Messi juegue el clásico copero

Publicidad

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, espera que el capitán azulgrana Leo Messi, pueda jugar el miércoles en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

"En el fútbol siempre es bueno que jueguen los mejores todos los partidos, es así", afirmó Solari en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Camp Nou.

Publicidad

Sin embargo, Solari aseguró que la incertidumbre en torno a la presencia o no de Messi "en absoluto" condiciona su forma de preparar el encuentro.

Publicidad

Preguntado por si el joven brasileño Vinicius, que ha ilusionado a la afición blanca, se ha ganado un puesto indiscutible, Solari siguió fiel a su credo para afirmar que "no hay indiscutibles en el fútbol".

La vuelta se jugará el próximo día 27, apenas unos días antes del clásico de liga entre ambos equipos el fin de semana del 2-3 de marzo.

Publicidad