James confiesa que le quitaron licencia para conducir en España por correr

En entrevista con el conferencista Daniel Habif, el volante colombiano, James Rodríguez, reveló que hace un tiempo tuvo que dejar de conducir en España.

Ante la pregunta de Habif, sobre sí le gustaban los autos , James respondió que le encantaban.

“Me encantan. Aunque he parado de comprar coches porque no puedo conducir, me quitaron la licencia de conducir por velocidad, ahora estoy haciendo cursos”, confesó entre risas.

Por otro lado, el colombiano se refirió a su situación actual en el Real Madrid y falta de juego en las pasadas temporadas.

“Si yo dijera que soy alguien malo, que no se jugar, estaría bien, pero no, quiero ganar siempre; es muy frustrante ver que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros”, aseveró el colombiano.

