Juan David Fuentes, la promesa colombiana del Barcelona

Juan David Fuentes llegó desde muy pequeño a España y hoy día brilla en la masía del Barcelona.

“Llegué a España a los 4 años, vivía en Montería, Córdoba, y al año le dije a mi padre que quería jugar al fútbol. Estuve tres años en el Moncada y luego fiché por un equipo de Barcelona llamado Tecnofútbol”, contó en El Camerino.

Gracias a sus goles y buen rendimiento el talentoso futbolista colombiano despertó el interés de tres clubes: Valencia, Barcelona y Real Madrid.

“Primero me iba ir al Valencia, pero al cabo de una semana me llamó el Barca, y yo quería quedarme aquí para no alejarme de mi familia y de mis amigos”, aseguró.

Para Fuentes no hay nada parecido a la masía del Barcelona, pues cuentan con muchas comodidades para el beneficio del desarrollo como futbolistas.

“Estaba muy ilusionado muy contento y después aproveché la oportunidad y luché por lo que quería que es jugar al fútbol”, expresó.

Juan David fue llamado para hacer una prueba en la Selección española Sub-15, aunque no descarta en un futuro formar parte de la Selección Colombia, pues era su primera ilusión.