Junior dio el primer golpe en la final y le ganó por la mínima diferencia al Pasto

El Junior de Barranquilla dio el primer paso para coronarse campeón de la Liga Águila 2019-I tras vencer por 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En un partido que fue positivo para ambos clubes, Junior atacando e intentando pasar la barrera organizada del Deportivo Pasto, y los nariñenses, por su parte, con una parte defensiva efectiva, el primer tiempo fue destacado para los dos finalistas de la liga colombiana.

El Deportivo Pasto logró cerrar sus líneas y evitar que los junioristas marcaran, por lo menos en el primer tiempo, mostrando así la búsqueda de los dirigidos por Alexis García de mantener su arco en cero y llevarse, por lo menos, un valioso empate para que la estrella se definiera en el segundo juego.

Sin embargo, al segundo tiempo y gracias a un cambio estratégico del técnico Julio Comesaña, quien optó por sacar del juego a Michael Rangel y le dio la oportunidad a Sambueza, fue lo que marcó la diferencia en un juego más ofensivo para los locales.

Al minuto 65, Sambueza remató al arco de Neto Volpi, y un pequeño golpe de Gabriel Fuentes, que prácticamente se hizo invisible ante las cámaras del juego, terminó dándole el primer y único grito de gol a la afición rojiblanca en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con la victoria, Junior jugará la segunda final con una destacada ventaja, teniendo en cuenta que los ‘volcánicos’ durante el semestre marcaron la diferencia en los juegos como local.

Cabe recordar que aún no se conoce el estadio en el que se jugará la segunda final de la Liga Águila, pues la Dimayor informó este sábado que el estadio Municipal de Ipiales no podría ser sede del partido en el que el Deportivo Pasto oficie como local ya que no cuenta con los requerimientos necesarios para un escenario deportivo que albergue un juego de este nivel.

Deportivo Pasto fue informado de la decisión de la Dimayor, en la que, además, se le dio un tiempo de 24 horas para presentar una propuesta de escenario en el cual se pueda jugar el segundo partido de la final colombiana.