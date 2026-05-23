Junior vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis la semifinal de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2026-I busca a su segundo finalista. Junior de Barranquilla recibe en su patio a Independiente Santa Fe tras el cerrado empate 1-1 en el compromiso de ida disputado en El Campín, donde un autogol de Iván Scarpetta adelantó al "Tiburón" y el inoxidable Hugo Rodallega selló la igualdad definitiva desde el punto penal.

Con la serie totalmente abierta, los dirigidos por Alfredo Arias esperan ratificar el resultado en casa apoyados en su gente, mientras que el "León" de Pablo Repetto saldrá al campo para dar la sorpresa en territorio barranquillero y pelear por la estrella del primer semestre.

¿Dónde ver Junior vs. Santa Fe?

Desde las 8:30 de la tarde, el equipo deportivo de Blu Radio le trae las emociones, novedades y estadísticas de estos 90 minutos restantes que definirán el primer finalista de la liga del primer semestre. Este duelo lo podrá seguir gratis a través de YouTube y las plataformas digitales como Ditu.



¿Cómo llegan los dos equipos a la semifinal?

Ambas escuadras llegan en un momento cumbre de la temporada física y mentalmente, balanceando la competencia local con sus retos en la Copa Libertadores. Los tiburones arriban motivados tras vencer a Sporting Cristal en su reciente salida internacional y confían en el factor de la localía para someter a su rival. Por su parte, el conjunto cardenal viaja impulsado por un valioso triunfo continental por 2-1 frente a Platense y quiere mantener el orden táctico que los ha caracterizado a lo largo del semestre para llevarse el último tiquete disponible a la gran final.

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Posibles alineaciones para el duelo de hoy

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias.

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Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpetta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto.