La hinchada siempre exige, pero nos apoyan cada semana: Danny Rosero

El defensa central del Deportivo Cali Danny Rosero Valencia habló en El Camerino de Blu Radio sobre la temporada del equipo azucarero y la relación con su hinchada.

“Sabemos que la gente siempre nos está exigiendo

. Al final siempre nos ayudan para estar fuertes y atentos cada fin de semana., afirmó.

Rosero también se refirió al entrenador uruguayo Gerardo Pelusso y su cambio en la mentalidad de los jugadores del equipo caleño.

“El profesor es un gran técnico, nos potencia y esa es una de las claves de su éxito. Además, siempre nos hace pensar desde cero, como si no hubiéramos ganado nada (…) A él le gusta que hagamos las cosas bien, siempre nos da la ideas para no cometer errores”, señaló.

Asimismo, el defensa del Cali participó sobre el polémico tema de los horarios de la Liga Águila y la Copa Libertadores que tienen a equipos como Santa Fe, Nacional y Junior jugando 2 partidos en 24 horas.

“Es fútbol y estamos expuestos a cualquier cosa. Nacional y Junior, como equipos grandes, tienen que salir a resolver los partidos que se les presentan”, dijo.

