La NBA estudia el posible impacto en su Liga del decreto de Trump

"Hemos contactado con el Departamento de Estado y estamos en proceso de recabar información para entender cómo esta orden ejecutiva se aplicaría a jugadores de nuestra liga que son de uno de los países afectados", dijo en un comunicado el portavoz Mike Bass.



El portavoz recordó que la NBA es una competición "global" y dijo que está "orgullosa de atraer a los mejores jugadores de todo el mundo".



Los jugadores Thon Maker, de los Milwaukee Bucks, y Luol Deng, de Los Angeles Lakers, son originarios de Sudán, uno de los siete países afectados por las medidas de la Casa Blanca.



Maker jugó el viernes en Toronto y pudo regresar a EE.UU. sin incidentes aunque ese día comenzó a aplicarse la orden ejecutiva, según informó su equipo.



Además de jugadores potencialmente afectados, la liga mantiene un programa llamado Baloncesto Sin Fronteras, que identifica talentos en el extranjero y que ha facilitado por ejemplo a jóvenes sudaneses permisos para jugar en institutos y universidades de EE.UU.



La orden de Trump suspende durante 90 días la concesión de visados y prohíbe la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen hasta que se adopten nuevos procesos de escrutinio, al tiempo que frena todas las acogidas de refugiados durante 120 días y las de sirios de forma indefinida.



Apenas un día después de comenzar a aplicarse, una jueza federal bloqueó este sábado parte de la medida, decretando que los refugiados u otras personas afectadas por la orden y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.



Varios jugadores y entrenadores de la NBA, incluidas estrellas como LeBron James y leyendas de los banquillos como Gregg Popovich, han expresado en los últimos meses su oposición frontal a muchas de las ideas de Trump.



Tras la aprobación de la orden sobre inmigración, el jugador de los Brooklyn Nets Rondae Hollis-Jefferson criticó con dureza la medida en declaraciones que recogen hoy varios medios estadounidenses.



Hollis-Jefferson, que es musulmán, aseguró que es "desgarrador" ver el impacto de estas medidas en muchas personas.



"No se puede juzgar a todo un grupo por las acciones de uno. Siento que esto no es correcto", dijo.