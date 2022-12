Los detalles detrás de la salida de Osorio de Paraguay

El periodista Tito Puccetti reveló en Mañanas BLU los detalles de la salida de Juan Carlos Osorio de la selección de Paraguay, que según el estratega, se debió a “razones familiares”.

De acuerdo con Puccetti, el problema radicó esencialmente por la intención que siempre expresó el estratega colombiano de dirigir a la Selección Colombia, incluso desde que el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, lo contactó para que se pusiera al frente de la Paraguay.

“Desde que le dijo que quisiera que fuera el entrenador, Osorio le dijo: ‘Señor Harrison, muy agradecido, pero quiero ser entrenador de la Selección Colombia’. Harrison le dice que dialoguen y Osorio insiste en que quiere estar con Colombia”, manifestó Puccetti.

De acuerdo con el periodista, un miembro (Álvaro González Alzate), del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, le había prometido a Osorio que lo pondría sobre la mesa como candidato y que tenía los votos para dirigir a la Selección. Sin embargo, Harrison siguió insistiendo, al punto que lo contactó nuevamente en Estados Unidos y en Medellín.

“Consulta con este dirigente del fútbol colombiano y este le dice: ‘acepte y firme esa cláusula’. Osorio vuelve y habla con Harrison y le dice: ‘Firmo esa cláusula porque yo quiero dirigir a Colombia’. Harrison acepta y le dice que trabaje seis meses y deje bases para el futuro”, explicó.

Por esta razón, según Puccetti, Osorio nunca firmó el contrato con Paraguay, algo que el mismo entrenador le confirmó al periodista durante la final Medellín – Junior del año pasado.

“Vi el partido con él y me dijo: ‘Tito, ni siquiera firmé el contrato ni siquiera he cobrado un peso, yo fui a hacer un trabajo con el que me compremetí”, puntualizó.

