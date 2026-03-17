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Blu Radio  / Deportes  / Luis Suárez lidera remontada del Sporting para clasificar a cuartos de final de Champions

Luis Suárez lidera remontada del Sporting para clasificar a cuartos de final de Champions

Con protagonismo del colombiano Luis Suárez, el Sporting de Lisboa remontó la serie ante el Bodo/Glimt y selló su clasificación tras imponerse en tiempo suplementario.

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