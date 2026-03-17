Luis Suárez lidera remontada del Sporting para clasificar a cuartos de final de Champions

La sorpresa del Bodo/Glimt de Noruega en la Champions League llegó a su final. El Sporting de Lisboa, de Luis Suárez, logró remontar la serie y clasificó a la siguiente fase del campeonato.



Continúa la buena racha de Luis Javier Suárez

El Bodo/Glimt llegó con certeza y confianza a Lisboa. Arribó con un resultado parcial de 3 a 0, tras la ida en Noruega. Sin embargo, el Sporting de Lisboa salió con grandes convicciones de remontar y lo logró. En un primer tiempo muy incisivo, al minuto 34, Gonçalo Inácio, con asistencia de Francisco Trincão, abrió el marcador.

Con la confianza del primer gol, en el segundo tiempo el colombiano Luis Javier Suárez dio el pase que permitió a Pedro Gonçalves marcar el segundo. Y al minuto 78, nuevamente el colombiano Luis Javier Suárez convirtió un penalti, un gol que permitió remontar la serie.

Luis Javier Suárez Foto: AFP

El Sporting de Lisboa, primer clasificado a cuartos de final

Con una lluvia persistente comenzó el tiempo suplementario y, al minuto 92, Maximiliano Araújo atendió un pase de Francisco Trincão y marcó el gol de la victoria. Faltando menos de cinco minutos para que pitazo final, al 120 + 1, Rafael Nel, en su primer partido de Champions y quién ingresó en el minuto 116 a cambio de Luis Suárez. Nel marcó el gol que haría aún más holgada de la remotada del Sporting de Lisboa. El encuentro terminó 5 a 0 y la serie 5 a 3 a favor del equipo de Lisboa.

El Sporting de Lisboa, en los cuartos de final, deberá jugar ante el ganador de la serie entre el Arsenal de Inglaterra y el Bayer Leverkusen de Alemania.



Luis Javier Suárez ha jugado nueve partidos en la Champions League y ha marcado cuatro goles, entre tanto, en la Liga de Portugal ha jugado 24 partidos y ha marcado 23 tantos. Cifras que lo inscriben, como uno de los jugadores prácticamente convocados, para ir al mundial con la camisa de la Selección Colombia.