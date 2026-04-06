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Blu Radio  / Deportes  / Luis Suárez y Sporting buscan apagar a un tímido Arsenal en la Champions League

Luis Suárez y Sporting buscan apagar a un tímido Arsenal en la Champions League

Luis Suárez llegó esta temporada a Lisboa procedente del Almería, y hasta ahora no ha defraudado, con 33 goles marcados, cinco en 'Champions'.

Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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