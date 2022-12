Marc Márquez logró por primera vez la pole en el GP de Japón

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró muy contento por haber conseguido la pole position en el único circuito que le faltaba por lograrlo, aunque reconoció que le gusta "ser realista”

, por lo que no ha sido una pole normal, de récord, donde la pista estaba completamente seca.

No deje de leer: Marc Márquez gana el GP en Aragón y se acerca al mundial de MotoGP

"Tendremos que esperar a los entrenamientos de mañana para entender exactamente dónde estamos", señaló.

Publicidad

"El circuito estaba en esas condiciones que me gustan, aunque me gustaba más como estaba en los cuartos libres, en el oficial estaba ya más seca, solo había dos puntos mojados que se podían pasar bastante bien", explicó el campeón del mundo.

El piloto de Repsol Honda comentó que "no sabía" que el de Motegi es el único circuito en el que no había logrado la pole en MotoGP, por lo que dijo estar contento.

“Me han dicho que era el único circuito donde no lo había logrado, para acabar una temporada buena es mejor hacerlo de esta manera", dijo.

Se refirió también a la gran salvada de su hermano Alex en los terceros libres, que calificó de "increíble".

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"Ha sido bonito, porque estamos taller con taller y se ha escuchado que los de mi equipo lo hemos celebrado como una victoria. Ha sido muy bonita la salvada, de esas que se quedan para la historia, porque salvar una de esas no es nada fácil", comentó el piloto de Repsol Honda.

Publicidad

"Dándole vueltas también he pensado que salvas esto cuando tienes un punto extra de concentración ya que la moto le ha dado un aviso, un aviso de la situación, pero ya está. Me cuesta decirlo, pero ha superado mis salvadas y ese vídeo no lo tengo aún yo, pero tampoco tengo ganas de tenerlo", aseguro entre risas Márquez.

El piloto de Repsol Honda atribuyó la reacción de su hermano al hecho de que "está más concentrado que nunca y acciones como esta también lo demuestran. Por ganas, no será, así que a ver si le acompaña la suerte".

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.

Publicidad