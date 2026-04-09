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Blu Radio  / Deportes  / McIlroy y Burns lideran el Masters tras la primera ronda en Augusta

McIlroy y Burns lideran el Masters tras la primera ronda en Augusta

Rory McIlroy y Sam Burns comparten el liderato del Masters de Augusta tras la primera ronda, ambos con 67 golpes (-5), en un torneo marcado por la división del golf mundial.

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