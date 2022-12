Me gustaría jugar en mi sede, pero si queremos fútbol debemos acatar órdenes: Gamero

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la reactivación del fútbol colombiano. Indicó que le gustaría que la sede principal fuera en Bogotá, en el Estadio Campin.

“Si hay la posibilidad me gustaría jugar en mi sede, eso para nadie es un secreto, pero estamos en un momento duro, no solo en el fútbol sino en la vida, donde tenemos que acatar todas las normas”, dijo.

Sobre la plantilla de Millonarios, el técnico embajador dijo que se podría completar con jugadores de la división menor, pues tiene buenos referentes.

“Nosotros tenemos jugadores interesantes en el futbol base, estamos cerca de ellos; hemos estado en charlas virtuales, porque no pueden estar en los entrenamientos por los protocolos (…) Si esto se puede dar, sería algo muy bueno”, comentó.

También se refirió a la decisión que tomó la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre la ampliación del número de jugadores inscritos para disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La medida consiste en que a partir del 15 de septiembre, cuando vuelvan estas competiciones, los clubes podrán inscribir hasta 40 jugadores, 10 más de los que pueden participar actualmente.

El profesor Gamero expresó que primero hay que modificar las plantillas de los equipos en Colombia para poder adoptar estas medidas, pues la nómina de jugadores no cumple con esa cantidad.

“Lo primero que hay que ampliar es el fútbol colombiano, porque si no se hace aquí, nosotros no tendríamos más jugadores. En la medida que no se amplié a más de los 27, esto sería imposible”, aseveró Gamero.

