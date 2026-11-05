Medellín espera 2.500 ciclistas en el Gran Fondo World Series UCI 2026

Medellín se prepara para recibir el Gran Fondo World Series UCI 2026, una competencia de ciclismo aficionado que hace parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional y que contará con la participación de corredores colombianos y extranjeros. La competencia reunirá a participantes nacionales e internacionales y permitirá buscar la clasificación a Francia 2027. El evento también contará con una feria dedicada a la industria del ciclismo.

De acuerdo con las cifras entregadas por la organización, se espera la presencia de 2.000 participantes nacionales y 500 internacionales. A ellos se sumarían más de 3.000 acompañantes que llegarán a la capital antioqueña con motivo de la competencia. Uno de los objetivos deportivos de los participantes será conseguir la clasificación para el Gran Fondo de Francia 2027, por lo que la prueba en Medellín forma parte del proceso clasificatorio internacional de la UCI.

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La organización también contempla diferentes actividades relacionadas con el ciclismo. Entre ellas se encuentra la UCI Expo, que se realizará en el Gran Salón de Plaza Mayor de Medellín. Esta feria contará con 41 espacios distribuidos en 2.240 metros cuadrados, destinados a la exhibición de productos, servicios y actividades relacionadas con la industria de la bicicleta. Se espera la participación de aproximadamente 33 empresas de Medellín y el Área Metropolitana, que representarán cerca del 80 % de los espacios comerciales disponibles.

Para el desarrollo de la competencia se contemplan diferentes equipos encargados del cronometraje, juzgamiento, atención médica, seguridad y logística, además de las labores de producción y comunicaciones. Se espera que participen más de 2000 participantes nacionales y 500 internacionales.