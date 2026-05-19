Medellín recibió el nuevo tapete para el Panamericano de Atletismo 2026

Las obras de remodelación del estadio Alfonso Galvis de Medellín continúan de cara al Campeonato Panamericano de Atletismo, previsto entre el 26 y el 28 de junio. Uno de los avances más recientes fue la llegada del nuevo tapete sintético para la pista, elemento clave dentro de la adecuación del escenario que recibirá a delegaciones de diferentes países del continente.

No es un tapete cualquiera

De acuerdo con la información entregada por la organización del evento, el material corresponde a una superficie de 400 metros lineales que cumple con las exigencias técnicas establecidas por World Athletics y las federaciones internacionales de atletismo. El nuevo tapete está diseñado con material antideslizante y una estructura hexagonal que busca mejorar la amortiguación durante las competencias, tanto en condiciones secas como húmedas.

La adecuación del escenario hace parte de los trabajos que adelanta Medellín para albergar el certamen continental, que reunirá a atletas de toda la región. Además de la instalación del nuevo sintético, las obras incluyen intervenciones en diferentes zonas del estadio para dejar listas las condiciones operativas y deportivas antes del inicio del campeonato.



Uno de los puntos destacados por la organización tiene que ver con el aprovechamiento del material anterior de la pista. Según se informó, cerca de 55 toneladas del antiguo tapete serán reutilizadas en otros escenarios deportivos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer espacios destinados a la práctica deportiva.

El Panamericano de Atletismo se disputará en Medellín entre el 26 y el 28 de junio y servirá como una de las competencias más importantes del calendario continental en esta temporada. La expectativa de la organización es contar con deportistas de diferentes países y garantizar un escenario que cumpla con los estándares internacionales para las pruebas atléticas.