Mentira de colombiano puso fin a tradición de 53 años en fútbol de Ecuador

Esa tradición terminó cuando Rinson López, un jugador que poco a poco ha ganado reconocimiento en el vecino país, confirmó que alteró los documentos para afirmar que había nacido en Ecuador, cuando en realidad su país natal es Colombia.

“Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar (ahora tiene 30). Había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente”, dijo el jugador en una entrevista en radio Única en Deportes. “Ya no tengo nadie que me ayude a solucionar mis documentos, nadie que me diga venga acá. Gracias a Dios la sanción es solo acá en Ecuador. No tengo propuesta de ningún lado, seguiré entrenando solo, esperando una oportunidad”, agregó.

Por este hecho, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este miércoles que suspendió al jugador de origen colombiano.

La Comisión Disciplinaria de la FEF lo sancionó con seis meses de suspensión y remitirá todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones de indagación correspondientes.